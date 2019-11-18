旅館業出售頻傳！這家飯店每晚18K起跳 訂房率卻高達九成？

2019-11-18 11:44 聯合新聞網 文章提供／遠見



日本星野集團頂級飯店品牌「虹夕諾雅」在台灣的第一家據點──位於台中的「虹夕諾雅谷關」度假村。圖／星野集團 分享 facebook 近年來，台灣旅宿業唉聲嘆氣，連五星級文華東方酒店都要出售，但卻有一家頂級飯店絲毫不受影響，每晚住宿1萬8000元起跳，一泊二食平均2萬5000元至3萬多元，讓台灣客人趨之若鶩，這家飯店到底如何做到？

這家不受影響的飯店就是，日本星野集團頂級飯店品牌「虹夕諾雅」在台灣的第一家據點。今年6月30日，位於台中的「虹夕諾雅谷關」度假村正式營業，住房率逼近九成，甚至已有「回頭客」預約明年1、2月的房間，館方根本沒料到深受台灣客人喜愛，大為驚喜。

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原來，這些客人大多是「星野粉」，已經到日本住過「虹夕諾雅」系列飯店，不然就是耳聞星野的服務慕名而來。開幕迄今，入住旅客有不少家庭與情侶，甚至還有三代同堂的家族豪擲10多萬元入住。

虹夕諾雅谷關的公關林芳佳說，許多台灣客帶家中長輩來住宿，有人跟她分享，長輩因健康關係不方便出國，很興奮能在台灣住到星野「原汁原味」服務的「虹夕諾雅谷關」。

毫無疑問，台灣客人比例超過八成，日本旅客居第二（占12％），其餘則是來自香港、中國大陸、韓國等國的客人。

但外界還是很好奇，「虹夕諾雅」是星野旗下最高端、鎖定頂級族群的品牌，在台灣營業僅四個多月就告捷，究竟有「旅館救星」之稱的日本星野集團董事長星野佳路有何過人的經營魅力，讓台灣客人願意捧著好幾萬元搶著入住？

11月13日，日本星野集團舉辦年度記者會，虹夕諾雅谷總經理田川直樹親自北上，分享半年來的營運心得。

「日式款待」精神讓星野殺出重圍

「我認為我們可以獲得這麼好的評價，是待客精神。」會說一口流利中文的田川直樹指出，過去大家體驗的是由客人提出需求，飯店正確回應的西洋式服務。但星野的「日式款待」精神，是由員工自發性替客人著想需要什麼。

星野飯店的員工都具備多工的角色，互相補位。例如在谷關的服務現場，只要有同仁觀察到有行動不便的旅客入住，馬上調整房型，提供無障礙的貼心服務；有小朋友旅客入住，全館80位服務人員都會記住姓名，見面時會親切叫出名字打招呼。

頂級度假旅館想達到九成以上住房率不容易，更重要的是，老客人的回頭率。星野除提供原汁原味、保有日本精緻的高品質服務外，甚至也引進台灣在地文化及深度體驗，讓客人每次入住都有新鮮感。

林芳佳舉例，館內提供的「草花散策（散步）」行程，在導覽人員指引下，瞭解台灣特有樹種樣貌，在草皮上靜躺、冥想，聆聽蟲鳴鳥叫，製作手工小盆栽後，就能帶回家和親朋好友分享，持續旅途中的體驗和感動，是目前很受歡迎的行程。

雖然只是散散步，但在谷關雲霧繚繞、蟲鳴鳥叫的大自然氛圍下，許多客人遙想起兒時在草皮上翻滾的回憶，很享受這樣的休閒時間。

為增添台味，「虹夕諾雅谷關」也透過在地文化的體驗活動，例如客家擂茶，還有「泰雅祕密音符」活動，是由來自部落的老師鄭保雄，帶領旅客製作專屬自己的口簧琴，事後並指導如何彈奏。

不只是體驗課程，料理長藤井俊輔也說，台灣的鱘龍魚和猴頭菇都是絕佳的在地食材，日式會席料理也相當重視季節時令，希望透過料理傳達台日交融的精神。

有趣的是，田川直樹坦承谷關有一項設施「太冷清了，很少人用」，那就是戶外露天溫泉大眾池。

田川直樹指出，台灣旅客害羞露出身軀，習慣穿泳衣泡湯，希望大家能體驗在日本度假的享受、試試日式風格的戶外溫泉，體會在天地自然間，和花草植物相伴泡湯的感受。

星野在谷關開出紅盤只是第一步，據瞭解，已有不少台灣的業主看上星野經營管理飯店的能力，積極談合作，雖然台灣何時會出現第二家星野飯店，仍是未知數，但甫開幕半年，就拿下英國每日電訊報（The Telegraph）9分評價，創下台灣首家、也是飯店界最高分紀錄，至少為台灣旅宿業帶來更多正向的刺激力量。

（作者／廖君雅 攝影／廖君雅 本文出自2019.11.15《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）