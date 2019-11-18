食尚新風潮 吃國產白肉雞抽iPhone 11手機

2019-11-18 11:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ／即時報導



近來再掀起吃雞肉的健康「食尚」風潮，養雞協會為了推廣國產白肉雞，自即日起至12月15日推出「購買好食雞 抽出好新機」活動，凡於活動期間購買國產白肉雞，拍照上傳外包裝含三張標章（屠宰衛生合格標章、CAS 認證、產銷履歷標章）或產地台灣標示的照片，就有機會抽中最新iPhone 11手機。同時，12月1日至12月22日全台還有2500份雞排和雞翅可以免費吃。

國產白肉雞的崛起與台灣經濟發展有著密不可分的關係，在民國70到80年代，台灣整體經濟環境改善，外食人口增加，帶動便當業興起，又速食業陸續進入台灣市場，大幅改變台灣民眾的飲食習慣。

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養雞協會指出，近年來，國產白肉雞育種、飼料營養及管理技術不斷精進，目前經過飼育5周，即可成長到2公斤左右，達到上市的重量規格。國產生鮮白肉雞具有在地直送的新鮮優勢，可有效減少食材運送里程，使得雞肉營養價值不易被流失，口感更優良。且雞肉含有蛋白質、醣類、維生素A、維生素B群、鈣、磷、鐵、銅等多種人體需要的營養素，不僅脂肪含量低，且多為不飽和脂肪酸。

而在整隻雞中，又以雞胸肉的維生素B群含量最高，雞腿肉富含鐵質，消費者可針對不同的營養需求選擇食用部位。

此外，在台灣各大飼料廠都有安排「飼料配方營養師」為雞隻調製營養均衡的飼料，供應不同階段的雞隻，如成長中的雛雞與成長到21天後的雞隻，所需要的營養素與不同適口性會讓配方有所調整，使得雞隻所食用的飼料配方皆有其獨特性。

養雞協會進一步指出，國產白肉雞農民在雞隻出售前一周，在屠宰過程中，還需經駐廠獸醫師進行各樣衛生檢驗（含內臟）始可放行，所有異常雞及不合格屠體，在獸醫師嚴格把關下皆無法成為商品進入市場。因此國產白肉雞經過層層檢驗後才送到各銷售通路，讓民眾可以吃到新鮮又安心的美味雞肉。

且目前台灣的現代雞舍，大多有冷氣房效果的「密閉水簾雞舍」，可阻隔來自外界的禽類病毒威脅。在夏天時，可將雞舍內溫度控制在攝氏27度，在冬天時，又有密閉保溫的效果，可讓雞隻隨時生活在舒適的環境下，自然就吃得多長得快。

國產白肉雞的黃金賞味期又是多久呢？養雞協會表示，通常需在屠宰後約72小時的黃金賞味期內，送至消費者的手中。因雞隻經過屠後72小時的解僵期，會讓肌肉當中的腺嘌呤核苷三磷酸（ATP）進行轉化，使肉質更為甜美，讓台灣國產雞肉食用起來更加鮮嫩多汁與美味。

此外，養雞協會也提醒，購買國產白肉雞時也應認明CAS（台灣優良農產品發展協會）標章認證，包裝上會標示品名、產地、賞味期限、保存條件等必要資訊。消費者在購買國產雞肉時，若是想追溯雞肉的來源，只需運用資通訊科技，如智慧型手機，掃描農委會「防檢局屠宰衛生檢查合格」標誌上的二維條碼便可更進一步得知訊息。