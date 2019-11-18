影/蔡英文總統：投資台中國際機場是投資全台灣的未來
2019-11-18 11:04
聯合報 記者游振昇
／即時報導
台中國際機場國內航廈整理改善工程今天動工，蔡英文總統和交通部長林佳龍等人主持動土典禮，蔡總統說，對台中國際機場的投資， 就是投資中台灣的發展，也是投資全台灣的未來，她期許交通加快腳步， 擴展台中國際機場，和相關機關部會，與地方政府與民間團體，攜手合作，全力以赴。
蔡英文總統今天主持台中國際機場國內航廈整體改善工程動土儀式時，期許交通部能以國際標竿機場的格局，擘劃未來機場發展。
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蔡英文總統、林佳龍部長與立法院副院長蔡其昌、立委洪慈庸、沈智慧，台中市政府副市長楊瓊瓔等人出席今天的動土儀式。
蔡總統表示，機場是城市的重要門戶，也是人潮的來源，這幾年，「中進中出」的國際旅遊模式，就是林佳龍部長打下的基礎。如今，台中機場已經有了具體明確的發展方向，未來要以國際標竿機場的格局，逐步擴建既有的機場設施，並推動新國際航廈、民用跑道等各項建設。
林佳龍表示，因應台中機場運量快速成長，已經指示民航局提早啟動辦理「台中機場2040年整體規劃」，以1000萬人次以上之容量為目標，提出台中機場之終極發展藍圖願景。
林佳龍說，民航局將同步辦理清泉崗機場陽西區發展計畫，建設經費將再增加508億元，達756億元，逐步推動民航專用跑道及其他機場設施用地之建設，相信未來中部地區將有更具現代化與智慧化的國際級機場，提供優質的航空運輸需求服務，並帶領中部地區都市及產業發展，滿足中部地區民眾期待及符合地方需要。
民航局長林國顯簡報指出，隨著近年來中部地區民航空運及觀光產業之持續發展，台中國際機場客運量快速成長，107年運量已達歷史高峰264萬人次，較106年成長超過10%。
這樣的成長也讓航廈及營運機坪也面臨飽和壓力。
民航局積極辦理各項建設，今年2月28日已啟用7座遠端/過夜機坪，減緩營運機坪調度壓力，並顯著提升機場整體運作效率。此次辦理國內航廈整體改善工程，將投入9.9億元經費，預計於111年底完工，進一步提升航廈容量及服務品質。
林國顯表示，台中機場國內航廈改善工程將延續國際航廈「國慶鳥展開雙翼 凌空翱翔 乘風破浪」設計理念，將兩座航廈在外觀上進行意象整合設計，完工後航廈年整體容量可增加100萬人次，達369萬人次。目前為二層樓建築、僅一樓提供旅客使用的國內航廈，將改建為三層樓建築，各層樓都將與國際航廈連通，使國內航廈與國際航廈之空間能有效整合共用，同時並增設空橋等設備，提升旅客服務品質。
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