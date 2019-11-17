再傳捷報！亞果生醫獲杭州創業大賽二等獎
全球第一個將「超臨界二氧化碳」萃取技術用於清洗動物組織器官的亞果生醫（6748），繼骨填料獲選NASA有史來第一個上外太空研究再生醫材後，近日再傳捷報。亞果生醫創辦人暨執行長謝達仁前往杭州參加「創客天下．2019杭州市海外高層次人才創新創業大賽」，從來自全球1684支優秀團隊中脫穎而出，榮獲大賽二等獎，不僅技術獲得肯定，更成功吸引國際創投的目光。
謝達仁表示，超臨界二氧化碳萃取技術原本是應用在中草藥及精油萃取上，但經過多年研發，亞果生醫成功將其運用於清洗動物組織器官，研發生產人體組織器官修護用的高階生醫材料。目前公司已經成功將豬皮、豬骨、豬眼角膜、血管、神經管以及豬的心臟、肝臟、腎臟等器官清除脂肪、細胞以及會引起人體排斥反應之雜蛋白成分，保留組織器官中天然膠原蛋白支架結構來做為人體組織工程修護材料，而此應用最大特色在於效率高、需時短、和其他相同類型的產品比較起來大幅降低過敏排斥的機率。
謝達仁進一步說明，全球首創的「超臨界二氧化碳」平台技術所開發的產品多項已取得美國FDA以及台灣衛福部TFDA的許可證。此外，公司成立短短5年，2017年已成功將眼角膜產品授權給澳洲OBM公司，亦與日本丸紅簽訂總代理合約，為日後產品銷售奠下根基。
目前，亞果生醫這個平台技術已申請30幾項國際專利，取得5項台灣專利、一項日本專利以及一項中國專利，可廣泛運用於包括傷口照護、牙科、骨科、眼科、醫學美容整形外科、心血管專科、神經外科等專業領域。TFDA已核准公司所研發的人工眼角膜產品進行人體臨床試驗，同時也和三軍總醫院合作，將針對豬隻的各部位組織器官應用於人體進行全方位的合作，以期未來可使用豬的各種組織器官來修護人體各部位組織器官的病變或缺損。
謝達仁表示，很開心「超臨界二氧化碳」平台技術能獲國際專業評審的肯定，從1600多位參賽者中脫穎而出榮獲大賽二等獎（一等獎１名，二等獎４名）。這次參與競賽的過程中，不但透過與全球頂尖人才交流的機會，找到更多研發與產品應用的可行性，更重要的是包括中國當地的政府、創投、銀行也都相當積極的與亞果生醫洽談後續合作計畫。從公司目前研發進度與合作狀況來看，最快明年可透過授權或技轉獲得權利金挹注。
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