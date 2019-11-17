Porsche臺南經銷權底定 新北經銷商尚騰汽車搶下

2019-11-17 17:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ／即時報導



吸引各方人馬爭逐的Porsche 臺南經銷商，經歷半年的遴選，結果已經底定。 Porsche 新北市經銷商尚騰汽車團隊確定取得 Porsche 臺南經銷權，在臺灣南北市場各建立 1 據點。保時捷相繼開放新竹與台南經銷商據點，原本總代理汎德永業汽車面臨更多競爭對手。但在新經銷商相繼加入陣營後， Porsche 銷售及服務網路上提供消費者更多的選擇。

汎德永業汽車原本是Porsche的台灣經銷商，並且囊括所有Porsche的經銷據點。但隨原廠收回總代理後，並相繼開放新的經銷商加入市場。繼 Porsche 新北經銷權由尚騰汽車所拿下、新竹經銷權由利星行所取得之後，Porsche Taiwan 自 2019 年 5 月開始遴選臺南地區的經銷商。由於這已是 6 都之中最後一塊空白的版圖，獲得各方有志於豪華品牌經銷事業的團隊關注，備妥經營企劃書與優質展間用地，向 Porsche Taiwan 提出申請，再由 Porsche Taiwan 酌量各團隊成員、財力、提案內容、展間用地等諸多條件，輔以與經營團隊面試等繁複程序進行挑選。

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原本市場預期將由全球規模最大的利星行再度拿下，利星行具有台灣中華賓士打造華豪華品牌的完整經驗，不過尚騰在利星行手中搶下台南市場，受到市場高度矚目。