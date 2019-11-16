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巨城耶誕樹炫爛點燈 預告周年慶開跑

2019-11-16 23:51經濟日報 記者李珣瑛／新竹即時報導

Big City 迎接2019周年慶，暖身活動熱鬧登場，16日晚間於中庭噴水池廣場舉行聖誕樹點燈儀式，與民眾一起點亮幸福城市最閃亮的聖誕樹，同步宣告周年慶將於11/28（四）至12/9（一）盛大登場，要挑戰12天22億，目標年成長5%。

Big City聖誕樹今年大玩繽紛樂，一顆顆色彩飽滿的鮮豔花球圍繞樹上，立體感十足的彩色聖誕樹怎麼拍都好看，搭配薑餅屋、巨型聖誕球等多樣造景與大型聖誕阿Mall公仔藏身在廣場四周，全台最夯的打卡聖誕美景盡收眼底。而今年點燈儀式主題為「台灣之光回娘家」，開場由國際街舞大賽的常勝軍KGB舞團打頭陣，高超的地板動作精準搭配節奏，全球排名第八的街舞表演令人熱血沸騰；中場表演則是成軍8年征戰世界，拿下多座國際冠軍的苗栗縣後龍國小扯鈴隊，帶來LED夜光花式扯鈴表演，傳統民俗技藝與現代科技的完美結合，看得現場民眾大呼過癮。

Big City遠東巨城購物中心李靜芳董事長表示，巨城站穩全台購物中心領導地位，不僅持續繳出亮麗商業成績，更在乎對社會的回饋與貢獻，我們打造最優質的購物環境，同時建構一個世代交流文化傳承的平台，讓消費者到巨城不只是購物，還能接觸國際級各式精彩展演，認識更多藝文團體並給予支持。就如同今天回娘家的KGB舞團及後龍國小扯鈴隊，站在巨城的肩膀飛往世界各個角落獲得無數榮耀，精采的表演中有著巨城長期支持藝文與教育的用心，以及投入公益資源愛惜這塊土地的情感。

消費者引頸期盼的壓軸巨城週年慶，今年推出超優惠商品組合、品牌特賣會、滿仟送佰、加碼贈、刷卡禮等，週年慶期間於遠東巨城購物中心當日單筆消費滿額，就有機會一人抽中獨得「威秀電影票200張」，12/7(六)-12/9(一)末三日更加碼抽出一位幸運兒獨得「iPhone 11」，最接地氣的話題抽獎，全民最有感豪送不手軟。深受消費者喜愛的阿Mall系列來店禮，今年化身超實用居家生活組，完整6波12天週年慶先換先贏，還有阿Mall天天在聖誕樹前與粉絲歡樂見面會。各樓面單日消費累計滿額還可兌換抵用券，指定樓面限定消費再加碼，海派回饋率贈完為止。

今年巨城周年慶的一大特色，就是實體數位通通動起來，快樂瞎拚刷HAPPY GO Pay超給力，點數最高24倍送再贈購物金，還可參加信用卡滿額禮，趕快下載別錯過；同步下載遠東巨城APP 成為會員，線上好禮隨手可得，週年慶每天一次免費玩遊戲有機會獲得各式獨家精緻甜點、美食、購物抵用券、電影票等好禮多多獎不完。好逛好買也要好享受，巨城體貼消費者，頂級貼心服務一樣不少，精緻的午茶時光、電梯小幫手、免費禮品包裝服務、增設特約停車搭配消費滿額免費折抵停車，更有免費宅配服務將採購戰利品安全送回家。

新竹人引頸期盼的巨城聖誕樹，16晚間舉行點燈儀式。業者／提供
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