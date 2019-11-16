漢翔赴加拿大航太高峰論壇 與Cyclone簽訂採購合約
2019-11-16 17:44
經濟日報 記者黃阡阡
／即時報導
為推動國內航太產業發展、掌握航太產業最新動態、拓展業務商機，漢翔公司董事長胡開宏率領專業團隊，參與加拿大航太高峰論壇，這是漢翔連續第五年參加，後續將產業資訊於12月6日「臺灣航太產業與政策論壇」中與業界分享。
2019年加拿大航太高峰會11月12日至13日在加拿大渥太華舉行，合計有超過1200多名之航空業者與會。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
漢翔公司在參加加拿大航太高峰會後，於11月15日與Cyclone Manufacturing在安大略省密西沙加，在駐加拿大臺北經濟文化代表處陳文儀大使的促成下，及加拿大駐臺北貿易辦事處芮喬丹代表的見證下，由胡開宏與Cyclone公司總裁Andrew Sochaj，簽署Bombardier CL350專案成品件為期三年的採購合約。
Cyclone公司自1997年開始與漢翔公司合作，期間相關履約及品質情況良好，已與漢翔維持超過20年的深厚情誼及合作夥伴關係。Cyclone公司為一垂直整合的製造廠，自1990年代開始Cyclone一直在不斷擴展，目前是漢翔公司民用客機專案主要的成品件製造商及合作夥伴。
胡開宏表示，期望藉參加航太高峰會及擴大航太供應鏈，了解國際航太趨勢及商機，全方位提昇在研發、製造等領域技術，並與客戶、供應商建立長遠穩定之合作伙伴關係，進而提升國內航太產業整體競爭力，一起進軍國際航太供應鏈，成為全球航太重要供應鏈體系。
留言