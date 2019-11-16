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漢翔赴加拿大航太高峰論壇 與Cyclone簽訂採購合約

2019-11-16 17:44經濟日報 記者黃阡阡／即時報導

為推動國內航太產業發展、掌握航太產業最新動態、拓展業務商機，漢翔公司董事長胡開宏率領專業團隊，參與加拿大航太高峰論壇，這是漢翔連續第五年參加，後續將產業資訊於12月6日「臺灣航太產業與政策論壇」中與業界分享。

2019年加拿大航太高峰會11月12日至13日在加拿大渥太華舉行，合計有超過1200多名之航空業者與會。

漢翔公司在參加加拿大航太高峰會後，於11月15日與Cyclone Manufacturing在安大略省密西沙加，在駐加拿大臺北經濟文化代表處陳文儀大使的促成下，及加拿大駐臺北貿易辦事處芮喬丹代表的見證下，由胡開宏與Cyclone公司總裁Andrew Sochaj，簽署Bombardier CL350專案成品件為期三年的採購合約。

Cyclone公司自1997年開始與漢翔公司合作，期間相關履約及品質情況良好，已與漢翔維持超過20年的深厚情誼及合作夥伴關係。Cyclone公司為一垂直整合的製造廠，自1990年代開始Cyclone一直在不斷擴展，目前是漢翔公司民用客機專案主要的成品件製造商及合作夥伴。

胡開宏表示，期望藉參加航太高峰會及擴大航太供應鏈，了解國際航太趨勢及商機，全方位提昇在研發、製造等領域技術，並與客戶、供應商建立長遠穩定之合作伙伴關係，進而提升國內航太產業整體競爭力，一起進軍國際航太供應鏈，成為全球航太重要供應鏈體系。

駐加拿大臺北經濟文化代表處大使陳文儀（左起）、漢翔董事長胡開宏、Cyclone公...
駐加拿大臺北經濟文化代表處大使陳文儀（左起）、漢翔董事長胡開宏、Cyclone公司總裁Andrew Sochaj、加拿大駐臺北貿易辦事處代表芮喬丹，15日簽署兩公司為期三年的採購合約。圖／漢翔提供
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