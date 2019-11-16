親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

直擊／林志玲、AKIRA出現了！ 私下恩愛互動閃瞎粉絲

國民黨不分區名單確定 韓國瑜：跟民眾期待有落差

大城營建三十而立 千人野餐同樂

2019-11-16 16:39經濟日報 記者宋健生／即時報導

中部知名建商大城營建機構今年創立30週年，今（16）日在台中市北屯廍子公園舉辦「大城30蜂收野餐趴」，邀請所有大城住戶參與，加上慕名提前報名的民眾，合計有超過千人參加，一起祝賀大城30歲生日快樂。

大城營建機構旗下有大城建設及台灣亞銳士(6171)，身為第二代的董事長特助賴亮成表示，集團30年來累計推出80件建案，戶數近萬戶；尤其近幾年深耕北屯廍子地區，擁有超過2,000組的幸福家庭見證。

大城集團今年在台中共推出四案、總銷65億元，其中「4月泊樂」銷售約四成，「大城樂好事」928檔期進場，銷售迅速破八成，「10月蜂收」已賣破四成，「12月滿」銷售約三成。

另外，大城去年在西屯區推出的「大城仰雲」，總銷27億元，目前銷售率約七成；累計在銷建案總銷逾90億元。

今天的野餐趴除了胖卡餐車提供的餐點外，更邀請「大城小食光」的特約合作店家一起參與，提供兌換咖啡、美食，也讓大家現場免費體驗服務，包括中醫義診、足體按摩、有氧運動等，滿足身心靈的全面感受。

有美食、有音樂、有體驗，當然不可缺少有趣好玩的活動，包括小朋友最喜愛的MOM天團表演、神奇的泡泡達人秀、免費手作體驗、拍照打卡送好禮、九宮格神射手遊戲、野餐佈置達人等，最後還有大城住戶專屬的驚喜摸彩，要讓住戶滿載而歸。

賴亮成表示，此次野餐活動除了慶祝大城營建機構30週年慶之外，最重要是感謝一路以來支持大城的住戶及好友；而這次活動更與公益團體合作，只要現場捐款100元，就送價值140元的兌換餐券，回饋社會。

賴亮成說，近幾年北屯機捷特區行情看漲，加上好市多北屯店即將進駐、區內更有捷運G0、G3、G4等站，5分鐘可上74號道，以及國4豐潭段2022年通車等，集結各種便利性，是民眾可以考慮購屋的指標區域。

大城今年在北屯區域規劃了「四月泊樂」、「大城樂好事」、「十月蜂收」、「十二月滿」等建案，目前市場反應相當熱絡。

有美食、有音樂、有體驗，當然不可缺少有趣好玩的活動，包括小朋友最喜愛的九宮格神射...
有美食、有音樂、有體驗，當然不可缺少有趣好玩的活動，包括小朋友最喜愛的九宮格神射手遊戲、野餐佈置達人等。記者宋健生／攝影
分享
現場邀請所有大城住戶參與，加上慕名提前報名的民眾，合計有超過千人參加，氣氛熱絡。...
現場邀請所有大城住戶參與，加上慕名提前報名的民眾，合計有超過千人參加，氣氛熱絡。記者宋健生／攝影
分享
中部知名建商大城營建機構今年創立30週年，今日在台中市北屯廍子公園舉辦「大城30...
中部知名建商大城營建機構今年創立30週年，今日在台中市北屯廍子公園舉辦「大城30蜂收野餐趴」歡度30歲生日。 記者宋健生／攝影
分享

野餐建案

相關新聞

華固董座看房市 市場已經天亮了

2019-11-16 03:55

華固董事長鍾榮昌愛打小白球 征戰五大洲

2019-11-16 03:55

華固成軍30年 營建資優生 創造三贏

2019-11-16 03:54

羅智先：明年景氣愈看愈複雜

2019-11-16 00:00

耶誕點燈 羅智先夫妻互動有趣

2019-11-15 23:51

鋼市拐點到 台塑河靜開漲盤

2019-11-15 23:41

中鋼22日開盤...市場指標

2019-11-15 23:37

貿易戰、反送中 長榮航空兩挑戰

2019-11-15 23:35

東元、新東陽 合推機器人

2019-11-15 23:34

高鐵車廂採購案 三國搶標

2019-11-15 23:31

長榮飛北美 拚每周100班

2019-11-15 23:31

新北有線TV斷訊 風暴延燒

2019-11-15 23:31

台橡強攻醫療、高級鞋材

2019-11-15 22:50

第19屆公共工程金質獎 共40件得獎

2019-11-15 16:04

華山創投基地「天使」陪伴 投資10潛力股

2019-11-15 14:23

高鐵買新車 日德加3國廠商有意投標

2019-11-15 14:20

星宇航空開航沒有驚喜價 張國煒可能沒空駕駛首航飛機

2019-11-15 13:52

星宇航空斥資3,000萬 推機上安全動畫影片

2019-11-15 13:26

王榮文成立文創天使投資 明年將助10公司

2019-11-15 12:54

投資論壇／布局ETF 打造退休好生活

2019-11-14 00:17

掌握換季商機 超商雙雄10月營收升溫

2019-11-08 20:19

打造7億咖啡帝國 cama何炳霖認為創業這點最難

2019-11-06 16:18

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

高鐵募30年公司債 創最長年期

2019-11-15 23:55

談明年景氣 羅智先：愈看愈複雜 公司營運「平安就好」

2019-11-15 20:42

統一時代百貨愛Sharing點燈活動 羅智先偕夫人恩愛出席

2019-11-15 20:24

東元攜手新東陽 全台第一台智能餐盤回收機器人亮相

2019-11-15 19:00

甩開罷工陰霾 明年長榮航新機衝刺營收回溫

2019-11-15 18:07

無懼星宇將開航 長榮航：拚每周飛北美100航班

2019-11-15 17:54

中華車前進馬祖推電動機車 搶低碳旅遊商機

2019-11-15 17:07

破最長紀錄 高鐵30年期公司債80億募集完成

2019-11-15 14:23

信義「嘉和.」盛大開工 開案兩月成績亮眼

2019-11-14 16:02

海龍離岸風電計畫與西門子歌美颯再生能源簽署風機供應優先承攬協議

2019-11-13 17:54

信義房屋揪CNEX 用影像看見全民社造正能量

2019-10-28 14:06

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

還是想存人民幣？這幾家銀行利率最高

2019-11-15 17:55

輝達、應材報喜 台系鏈吃補

2019-11-16 00:04

鋼市拐點到 台塑河靜開漲盤

2019-11-15 23:41

宏碁：張善政16日起辭去公司獨立董事

2019-11-15 17:36

ATM面臨存亡關頭 央行掛保證免驚

2019-11-15 21:19

華固董座看房市 市場已經天亮了

2019-11-16 03:55

台灣之星：5G時代 歡迎電信三雄合作

2019-11-15 23:31

群創之後…台商回流已無大魚 進高原期

2019-11-15 23:58

五半導體業者擴產 設備商沾光

2019-11-15 23:53

游資充裕 債市寫三大驚奇

2019-11-15 23:31

金融業對港曝險 重返兆元

2019-11-16 03:48

中高齡就業專法三讀

2019-11-15 23:25

談明年景氣 羅智先：愈看愈複雜 公司營運「平安就好」

2019-11-15 20:42

伺服器出貨熱 顯示卡看淡

2019-11-15 23:52

羅智先：明年景氣愈看愈複雜

2019-11-16 00:00

台商回流投資 衝8,000 億元

2019-11-15 23:28

公銀搶發卡 連結數位帳戶

2019-11-16 03:48

華固董事長鍾榮昌愛打小白球 征戰五大洲

2019-11-16 03:55

美中競邀台積設高階廠

2019-11-15 23:53

中鋼22日開盤...市場指標

2019-11-15 23:37

歐盟明年起加強追稅 會計師、律師也要協助申報

2019-11-15 21:11

資金匯回 金管會三招管控

2019-11-15 23:27

境外資金回台 總投資金額破百億元大關

2019-11-16 14:45

華固成軍30年 營建資優生 創造三贏

2019-11-16 03:54

無懼星宇將開航 長榮航：拚每周飛北美100航班

2019-11-15 17:54

統一時代百貨愛Sharing點燈活動 羅智先偕夫人恩愛出席

2019-11-15 20:24

有線電視斷訊風暴再起 全國數位22日起22頻道恐斷訊

2019-11-15 21:28

汽車零件降稅案 下周闖關

2019-11-15 23:30

談2020年景氣 羅智先：管好自己就好

2019-11-15 20:56

ICT企業人權評比 台積電排第10

2019-11-15 23:58

勞檢外送員17天迄今未開罰 職安署：下周移送縣市府

2019-11-15 17:21

明台產攜中華電 推超優惠漫遊

2019-11-15 22:45

人民幣存款年息 最高2.65％

2019-11-16 00:24

台金融業在港曝險額重返兆元大關 金管會緊盯

2019-11-15 19:38

長榮飛北美 拚每周100班

2019-11-15 23:31

人民幣存款降至五年半新低

2019-11-16 03:49

高收債重回投資人懷抱？投信提醒當心這些事

2019-11-15 21:02

高鐵車廂採購案 三國搶標

2019-11-15 23:31

八中小企 加碼台灣28億

2019-11-15 23:26

佳能國際拚轉型 打造通路新事業平台

2019-11-15 18:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top