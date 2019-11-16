大城營建三十而立 千人野餐同樂
2019-11-16 16:39
經濟日報 記者宋健生
／即時報導
中部知名建商大城營建機構今年創立30週年，今（16）日在台中市北屯廍子公園舉辦「大城30蜂收野餐趴」，邀請所有大城住戶參與，加上慕名提前報名的民眾，合計有超過千人參加，一起祝賀大城30歲生日快樂。
大城營建機構旗下有大城建設及台灣亞銳士(6171)，身為第二代的董事長特助賴亮成表示，集團30年來累計推出80件建案，戶數近萬戶；尤其近幾年深耕北屯廍子地區，擁有超過2,000組的幸福家庭見證。
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大城集團今年在台中共推出四案、總銷65億元，其中「4月泊樂」銷售約四成，「大城樂好事」928檔期進場，銷售迅速破八成，「10月蜂收」已賣破四成，「12月滿」銷售約三成。
另外，大城去年在西屯區推出的「大城仰雲」，總銷27億元，目前銷售率約七成；累計在銷建案總銷逾90億元。
今天的野餐趴除了胖卡餐車提供的餐點外，更邀請「大城小食光」的特約合作店家一起參與，提供兌換咖啡、美食，也讓大家現場免費體驗服務，包括中醫義診、足體按摩、有氧運動等，滿足身心靈的全面感受。
有美食、有音樂、有體驗，當然不可缺少有趣好玩的活動，包括小朋友最喜愛的MOM天團表演、神奇的泡泡達人秀、免費手作體驗、拍照打卡送好禮、九宮格神射手遊戲、野餐佈置達人等，最後還有大城住戶專屬的驚喜摸彩，要讓住戶滿載而歸。
賴亮成表示，此次野餐活動除了慶祝大城營建機構30週年慶之外，最重要是感謝一路以來支持大城的住戶及好友；而這次活動更與公益團體合作，只要現場捐款100元，就送價值140元的兌換餐券，回饋社會。
賴亮成說，近幾年北屯機捷特區行情看漲，加上好市多北屯店即將進駐、區內更有捷運G0、G3、G4等站，5分鐘可上74號道，以及國4豐潭段2022年通車等，集結各種便利性，是民眾可以考慮購屋的指標區域。
大城今年在北屯區域規劃了「四月泊樂」、「大城樂好事」、「十月蜂收」、「十二月滿」等建案，目前市場反應相當熱絡。
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