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北客移居桃園三熱區 小天母房價最便宜

2019-11-16 10:49經濟日報 記者游智文／即時報導

房價反彈回升，大台北又掀移民風，台灣房屋大有旗艦店長凌嘉妍表示，蘆竹南崁、藝文特區、大有大業商圈，是北客移居桃園購屋三大熱門地段，大有大業有小天母之稱，房價親民，尤其受到台北一般年輕家庭青睞。

大有大業商圈位於桃園區東側，為大有路、三元街、大業路及健行路所圍成的區塊，以新光三越百貨為中心，周邊有虎頭山公園、榮民醫院、國民運動中心等大型設施，區內包含大有商圈、大業商圈以及春日路一帶商圈。

凌喜妍表示，大有大業一帶，因鄰近綠山，有許多異國料理餐廳，一、二十年前就曾出現一波北客移民潮，當地不少社區一半以上住戶都是台北人，市場並以小天母形容。

前幾年台北客到桃園多往重劃區，如藝文特區、青埔特區、海華特區等，讓上述區域房價上漲不少，大有大業房價仍維持在相對低點，目前10年以上大樓單價約13~18萬，5至10年在18~23萬之間，5年內新屋價格20~25萬元。

凌嘉妍指出，大有大業商圈自新光三越百貨進駐後，已被桃園在地人視為鬧區，由於桃園市府積極打造桃園新東區，鄰近的小檜溪重劃區啟動開發，區內規畫有5座親水公園，綠意環繞的生活環境，目前吸引不少台北客戶來此購屋。

除了大有大業商圈，台灣房屋智庫江怡慧表示，藝文特區和南崁商圈近來北客看屋也有增多趨勢。

位於南平路、大興西路、中正路的藝文特區，是桃園知名豪宅區，目前豪宅房價要價每坪30~45萬元之間，台北人看中主因是街廓完整、社區多半有一定水準以及周邊腹地少要再開發有限，地段無可取代。

另外區內有同安、同德等明星學區加持，且鄰近展演中心，未來有捷運綠線G10大興西路站和G11展演中心站、桃園圖書總館以及南平公園運動中心利多，也吸引置產族。目前區內一般住宅均價10年內約20~30萬元， 10年以上每坪18~25萬元。

南崁商圈位於蘆竹區，以中正路為界，可分為上南崁與下南崁兩個區塊，商圈多為電梯大樓產品，區內因有特力家居、台茂購物中心、好市多，成為不少北客南遷落腳處。目前5年內新屋價格每坪23~30萬元、5~10年大樓每坪19~26萬元，10年以上每坪在16~23萬元。

大有大業商圈 圖／台灣房屋提供
大有大業商圈 圖／台灣房屋提供
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房價藝文特區重劃區

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