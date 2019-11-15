談明年景氣 羅智先：愈看愈複雜 公司營運「平安就好」

2019-11-15 20:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ／即時報導



統一董事長羅智先於15日晚出席統一集團「愛‧Sharing」耶誕點燈派對。談到明年景氣，他說「看不懂，愈看愈複雜，把自己事情做好即可」，而公司營運「平安就好」；至於今年年底超商是否會再開無人店，他說，地點不好找，也無法找加盟商，目前還不確定。

今年「愛‧Sharing」邁入第五年，統一時代台北店為信義區首家點燈的百貨。而「愛‧Sharing」亦將透過統一集團食品、流通、美妝等各平台，於全台通路同步展開活動。

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談到明年景氣，羅智先認為，其實明年景氣他看不懂，因為愈看愈複雜，所以乾脆不看。不過今年9月大環境零售表現不錯，明年是否有機會一樣，他認為，應會持平，不過「Quality」應該會不錯，統一也一直在努力與創新。

統一企業今年3月5日正式併購韓國熊津食品74.75%股權，問到未來有何計畫，他說，目前大家在磨合中，他自己本人就去了韓國三次，也與韓國同事一起吃過泡菜，「韓國有韓國自己的業務，韓國也有許多商品是台灣沒有做的，未來雙方有機會可以互通一下」。

至於是否有互通的時間表，他也表示，很多事情都不要列時間表，以免搞得大家緊張兮兮，開心比較重要；被問到未來統一再併購的時間表，他則說「併購看緣分」。

統一超商方面，羅智先在今年股東會時曾表示，未來每年都會開一家無人店，不過今年要開一家無人店的目標尚未達成，他提到，無人店賠錢賠很多，且地點不好找，尤其無人店無法找加盟商，因此年底前能否開店仍是未知數。