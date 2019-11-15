無懼星宇將開航 長榮航：拚每周飛北美100航班

2019-11-15 17:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ／即時報導



面對星宇航空預訂明年元月23日小年夜正式開航，長榮航（2618）總經理孫嘉明今（15）日表示，長榮航不懼怕任何挑戰，會持續用自己的腳步加密、加大航網，尤其鞏固越太平洋航線的領先優勢，明年除了確定將增班西雅圖、芝加哥，另評估華盛頓DC、達拉斯、波斯頓等新航點，力拚每周飛北美100航班。

長榮航今天舉行法說會，面對法人追問星宇航空明年初即將開航可能造成的衝擊？孫嘉明展現風度，表示對於任何市場的新進者，長榮航都給予祝福，希望大家一起把餅做大。不過他強調，長榮航不懼怕任何挑戰，長榮航已經營運30年，一直用自己的腳步擴充機隊、規劃航網，接下來還是會持續。

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孫嘉明說，台灣只有2,300萬人口，對於長榮航而言一直是用「航網」的角度在做布局，像是長榮航目前飛北美的越太平洋航線已達到每周85班，再連結東南亞等亞洲旅客來台中轉，形成最大優勢。