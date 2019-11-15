台塑樂活盃親子路跑 下周日彰化開跑

2019-11-15 17:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ／即時報導



台塑集團主辦的「Formosa樂活盃路跑」，今年「跑」到彰化八卦山地區，即將下周日（11月24日）在台化彰化廠及台塑生醫健康悠活館正式開跑。

本次路跑活動規劃老少咸宜的3公里樂活組，以及結合八卦山系充滿挑戰的17公里組，除了豐富的參加贈品外，現場還有歡樂的氣墊樂園及充滿地方特色的嘉年華園遊會，有吃有玩又有拿，吸引將近3,300人報名參加。

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成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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路跑路線結合彰化純樸的在地人文風情以及豐富的八卦山生態環境，其中3公里路線行經台化彰化廠周邊及彰化師範大學校園，17公里路線則經過彰化具代表性的八卦大佛牌樓、軍機公園、139縣道及彰師大環校道路，途中偶有上下坡起伏，是一條頗具挑戰性的路線。

為了讓親子同樂，大朋友、小朋友都能盡情享受，台塑樂活盃除了規劃路跑活動，還結合大型氣墊主題樂園、嘉年華園遊會、特色大型扭蛋車、街頭藝人、啦啦隊及學生團體等各式特色演出。其中氣墊遊戲區為一大亮點，以「怪獸玩國氣墊主題樂園」為主軸，設置10座大型氣墊設施，全長110公尺，是目前彰化最大、最長的氣墊主題樂園，提供小朋友數量最多、最齊全的大型氣墊遊戲區。