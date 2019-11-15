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台塑樂活盃親子路跑 下周日彰化開跑

2019-11-15 17:46經濟日報 記者曾仁凱／即時報導

台塑集團主辦的「Formosa樂活盃路跑」，今年「跑」到彰化八卦山地區，即將下周日（11月24日）在台化彰化廠及台塑生醫健康悠活館正式開跑。

本次路跑活動規劃老少咸宜的3公里樂活組，以及結合八卦山系充滿挑戰的17公里組，除了豐富的參加贈品外，現場還有歡樂的氣墊樂園及充滿地方特色的嘉年華園遊會，有吃有玩又有拿，吸引將近3,300人報名參加。

路跑路線結合彰化純樸的在地人文風情以及豐富的八卦山生態環境，其中3公里路線行經台化彰化廠周邊及彰化師範大學校園，17公里路線則經過彰化具代表性的八卦大佛牌樓、軍機公園、139縣道及彰師大環校道路，途中偶有上下坡起伏，是一條頗具挑戰性的路線。

為了讓親子同樂，大朋友、小朋友都能盡情享受，台塑樂活盃除了規劃路跑活動，還結合大型氣墊主題樂園、嘉年華園遊會、特色大型扭蛋車、街頭藝人、啦啦隊及學生團體等各式特色演出。其中氣墊遊戲區為一大亮點，以「怪獸玩國氣墊主題樂園」為主軸，設置10座大型氣墊設施，全長110公尺，是目前彰化最大、最長的氣墊主題樂園，提供小朋友數量最多、最齊全的大型氣墊遊戲區。

路跑台化彰化廠台塑集團

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