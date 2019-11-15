六福搶20億元冷凍年菜商機 全台布局1.2萬據點
2019-11-15 17:45
經濟日報 記者嚴雅芳
／即時報導
明年春節來得早，許多民眾已開始規劃年菜，考量到出外用餐昂貴、在家料理麻煩，越來越多人偏好美味又便利的冷凍年菜，帶動每年市場規模至少有20億元。六福旅遊集團為搶攻冷凍年菜商機，今年推出高達21款商品，包含17道冷凍年菜單品、4組年菜套餐等，並布局全台1.2萬實體通路據點、4大電商平台。
六福表示，今年特別推出冷凍年菜單品早鳥優惠，即日起至12月8日止，於「六福美饌」官網購買，只要任選3件單品即享有88折優惠，折扣前買滿1,800元還能免運費。並提供最強「優惠踩線組」攻略，選擇經典湯品「上海醃篤鮮」、特色主菜「東北醬大排」、超值主食「麻香松阪吉祥米糕」，折扣後免運只要1,593元，小家庭圍爐、加菜都相當適合。
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功夫菜通常十分繁複，從備料到完成，動輒高達數小時，對於難得家人團聚的民眾來說，非常浪費時間，但過年春節就是要吃好料，因此功夫菜為購買冷凍年菜首選，只要再加上幾道自製料理，就是豐盛大餐。六福旅遊集團推出產品中，以「極品豐融佛跳牆」1,280元最受歡迎，以主廚獨家配方比例設計，選用豬腳丁、桂竹筍、雞肉、豬肚、鵪鶉蛋等數十種豐富配料，燉煮12小時，湯頭溫潤香濃。另有冬令暖心的「開運椒麻豬肚雞湯」899元、專為銀髮及兒童好入口設計的「開運京醬悶軟骨」599元、六福皇宮經典湯品「上海醃篤鮮」580元、頤園名菜「東北醬大排」480元等，也都是受歡迎的品項。
此外，若想直接買好一桌年菜，六福旅遊集團整合旗下各飯店主廚之力，精選六福皇宮、六福客棧經典菜色、中式功夫菜、主廚創意料理等，針對不同人數需求，推出4組年菜套餐，內含5~8道菜不等，每組價格2,888~5,288元間，分別為「六福皇宮 御品豐融年菜套餐」、「六福客棧 富貴開運年菜套餐」、「六福美饌 團圓饗宴年菜套餐」；偏好融合各種元素的民眾，推薦「六福客棧百鳥歸巢團圓組」，包含創意造型的「如意翠玉湯包」及不同於台式風味的「印度咖哩蝦」，只要簡單覆熱就能吃到飯店主廚的美味料理。
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