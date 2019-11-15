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漢來上海湯包拓點再下一城 北部首店進駐桃園

2019-11-15 17:35經濟日報 記者嚴雅芳／即時報導

漢來美食（168）旗下品牌「漢來上海湯包」為集團品牌中的小金雞，且是全台首家出自五星級飯店的湯包品牌，兩年前於台中中友百貨開出首間分店後，去年6月台南南紡購物中心開幕，首月營收即突破700萬元，也創下平均日周轉率超過7次的好成績，漢來上海湯包本月揮軍北上於桃園再下一城，分店橫跨北、中、南，預計將再引起一波排隊熱潮。

漢來上海湯包進駐桃園台茂購物中心，搶攻北部家庭及小資族客層，漢來美食品牌長羅嶸精選經典川滬名點與功夫菜，像是最具代表性的「招牌小籠湯包」首重手技，從桿皮、包餡到捏出18個摺子，皮薄餡豐，入口還得湯汁飽滿，處處考驗師傅的真功夫；而招牌小食「蝦肉生煎湯包」內餡包入鮮甜的雞肉餡和蝦仁，香煎過的外皮在燈光下更顯金黃酥脆。

喜愛重口味的饕客們也能在漢來上海湯包品嘗到正統做法的四川「擔擔麵」、「川香口水雞」等川滬料理；特製料理「蝦肉紅油抄手」更是不能錯過的經典招牌，主廚自製潮式辣油淋在飽滿的蝦肉餛飩上，視覺和味覺都是極致饗宴。

在客單價的設定上，漢來上海湯包以均消400-450元左右的價格帶，並有單點及套餐的多樣化的品項選擇，在百貨的餐廳樓層能滿足外食族和家庭客不同的用餐需求。

漢來美食表示，歡慶漢來上海湯包開出北部首店特別祭出好康，即日起至11月21日試營運期間，消費不限金額並於FB專頁打卡按讚，即贈送招牌小籠湯包兌換券，限量3,000張；11月22日正式開幕當天，單筆消費滿400元並於FB專頁打卡按讚，即贈掛霜紅豆糖糕或奶皇南瓜團子，各限量 100 份。

漢來上海湯包以均消400-450元左右的價格帶，並有單點及套餐的多樣化的品項選擇...
漢來上海湯包以均消400-450元左右的價格帶，並有單點及套餐的多樣化的品項選擇。（照片提供：漢來美食）
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漢來上海湯包拓點再下一城，北部首店進駐桃園。（照片提供：漢來美食）
漢來上海湯包拓點再下一城，北部首店進駐桃園。（照片提供：漢來美食）
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