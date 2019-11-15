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超跑高速公路拖救費用出爐 明年元旦實施

2019-11-15 17:34經濟日報 記者楊文琪／即時報導

研議多時的超跑在國道上的拖救費用確定，將依車輛的底盤高度及車架分級收費，費用收取從1,500元至2萬元不等，新的拖救費用將從明（2020）年1月1日起實施。

交通部高速公路局今（15）日表示，鑑於低底盤或昂貴車輛於國道上故障或發生事故，於執行拖救時需採用特殊輔助機具，作業時間也較久，且萬一造成車輛損傷，恐產生鉅額賠償金的爭議；原本高速公路拖救費率尚未考量其特殊性。所以高公局新訂該等車輛的拖救費率，以鼓勵業者增加拖救該等車輛的作業能量，加速事件排除時效。

高公局說，以今（2019）年10月12日國道3號北向22.7公里處（木柵隧道內）發生超跑缺油故障為例，因超級跑車價值昂貴，一般拖救車考量執行拖吊作業時若造成車輛損毀，恐將負擔高額修護費用，所以不敢為該超跑執行拖救作業，致該車停於主線車道約3.5小時造成車流壅塞，影響用路人權益及社會時間成本甚鉅。

為解決低底盤或昂貴車輛於國道發生事故或故障的拖救作業延遲問題，並反映拖救該類車輛作業的高風險成本，高公局於今年4月邀集公警局及各特約拖救公司等相關單位召開會議，依底盤高度（以10公分、12公分、15公分為界，分四級距）及新車價值（以200萬元、500萬元、1,000萬元、2,000萬元為界，分五級距）訂定拖救基本費率表，分別為1,500元至2萬元不等。

高公局修訂「國道小型車拖救費率表」已於今年11月11日公告，並訂於明（2020）年1月1日起實施，屆時國道各車種之拖救費率將更合理化，而預期配備特殊機具的拖救車，也會逐漸增加至符合市場機制的數量，進而提升事件排除時效，並增進行車安全與順暢。

超跑在國道上故障，拖救業者擔心損壞車輛，要付巨額賠償，不敢前往拖救，造成高速公路...
超跑在國道上故障，拖救業者擔心損壞車輛，要付巨額賠償，不敢前往拖救，造成高速公路大塞車，高公局決定依車輛的底盤高度及車架分級收費，費用收取從1,500元至2萬元不等，新的拖救費用將從明（2020）年1月1日起實施。　圖／交通部高速公路局提供
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國道高速公路人權

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