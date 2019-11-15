中華車前進馬祖推電動機車 搶低碳旅遊商機
2019-11-15 17:07
經濟日報 記者黃淑惠
／即時報導
中華車推動智慧城鄉計畫馬祖先行eMOVING iE125 打造未來旅遊新模式，中華車協理錢經武表示，自103年起，政府積極推動離島發展電動機車租賃旅遊，截至目前為止，馬祖、金門、澎湖、綠島與小琉球等離島，均有電動機車租賃營運商進駐並投入低碳旅遊市場。
錢經武指出，為響應政府政策，近年中華eMOVING不斷領先同業引進電動機車帶動離島低碳旅遊風潮，在全台各大離島皆可以看到eMOVING的足跡，累計在離島銷售至今已超過3,500台。
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繼2015年導入200台EM80後，今年中華eMOVING在經濟部工業局「普及智慧城鄉生活應用計畫」支持下，再次前進馬祖展開「馬祖智慧旅遊- e騎玩馬祖計畫」，經由連江縣政府與在地營運商-聯眾網路科技有限公司合作結合下，導入iE125 100台啟動馬祖的智慧化觀光旅遊，為前往馬祖旅遊的民眾整合景點、住宿、交通、商圈等資訊提供串聯，打造旅客與商家更智慧化的觀光體驗。
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