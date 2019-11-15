第19屆公共工程金質獎 共40件得獎

2019-11-15 16:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／即時報導



行政院公共工程委員會舉辦的「第19屆公共工程金質獎」，得獎名單在各界期盼下出爐了。本屆計有65件工程參選，得獎計40件，其中特優六件、優等20件及佳作14件。「個人貢獻獎」部分則有九位人員參選，計有七人獲獎，包含特優1位、優等三位及甲等三位。

今年「特優」工程中，土木類有兩件，第一件為台中市新建工程處辦理之「台中市水湳40M-11號道路與中科東向道路銜接工程」，該工程建置單塔對稱斜張橋，主塔高達72公尺，二跨連續總長220公尺，以扇形對稱吊索，形塑展翼律動意象，且利用鋼材採熱浸鍍鋅或熔射防蝕之創新工法，增強防蝕能力及可靠度，完工後可單線或整束抽換橋樑吊索，提升維護管理效率。

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土木類第二件特優工程為台北市政府工務局公園路燈工程管理處辦理之「107年度實驗性公園兒童遊戲場改善工程」，該工程位於華山大草原遊戲場，考量區位易達性及腹地特性，建構「景觀設計」之遊戲場，營造兼具美質與遊戲的環境，提供民眾休閒、兒童遊憩好去處，達到區域平衡之目的。

水利類亦有兩件特優工程，第一件為台灣港務股份有限公司辦理之「高雄港第三船渠大港橋暨遊艇碼頭專區擋浪設施新建工程」，該工程為全國首創FRP頂棚造型之水平旋轉橋梁，配合船舶進出，可於3分鐘內完成90度之水平啟閉運轉，擋浪設施音符平面造型設計，融入鄰近海洋文化及流行音樂中心意象，優化遊艇碼頭專區水域穩靜，為國際商港首創具景觀休憩、船舶繫靠等多功能擋浪設施。

水利類第二件特優工程為經濟部水利署第一河川局辦理之「大礁溪橋上游段河川環境改善工程」，該工程配合整體河川治理原則，兼具本河段整體美觀、生態與親水之周邊效益，另以數據佐證本工程安全、運用宜蘭傳統人字砌建築工法鍊結了水與文化，有效保留在地人文特色。

建築類特優工程為桃園市政府住宅發展處辦理之「桃園市桃園區中路二號基地新建公營住宅統包工程」，該工程包含辦公區及住宅區之軟硬體設備，呈現高水準之施工成果。建築內部辦公區域設置地震預警系統，結合國家地震工程研究中心設置地震波接收器，提供地震預警播報。公營住宅部分，取得黃金級綠建築標章、銀級智慧建築標章、住宅空間通用化標章、耐震標章、新建無障礙住宅標章、住宅性能標章等六項認證，達到節能減碳的實質效果。

設施類特優工程為台中市政府辦理的「台中市豐原區污水下水道系統第一期-污水處理廠新建工程」，該工程為全國首座雲端智慧化水資源回收中心，導入智慧雲端系統，大量採用節能設施配合自動化管理，符合節能、延壽、安全、高規格之要求。管理中心為黃金級綠建築，納入綠色環境、綠色工法、綠色材料及綠色能源等指標，改變民眾對於污水處理廠觀感，並提升公共建設形象。