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回「味」1991年 《犇 極上》推鐵板燒懷念菜色

2019-11-15 15:55經濟日報 記者葉卉軒／即時報導

已連續5年獲得十大頂級鐵板燒的《犇 鐵板燒》，近期啟動集團永續發展的全新策略，回歸以鐵板燒為料理核心，自11月起將位於微風南山的DAIMON‧犇 廚魔館轉型為「犇 極上Ben Teppan Suprême」，訴求選用台式頂級食材，以經典日式鐵板燒料理，並結合法式新穎烹調技術及奢華簡約的擺盤，將其定位為集團最高端鐵板燒旗艦店。

《犇 鐵板燒》董事長楊欣表示，犇 極上Ben Teppan Suprême未來也將陸續推出台北米其林客座活動，如同台灣版的Chefs Club，邀請台灣米其林餐廳配合客座，以不斷創新的鐵板料理為訴求，打造出名符其實的 Teppan Suprême。

此外，這次全新出發的犇 極上Ben Teppan Suprême在新菜色設計上也創意十足。楊欣指出，1991年是犇 鐵板燒安和本館的創始年份，一直以來都有很多老饕喜愛的菜色，但近年不斷的精進及改良，忍痛放棄一些當年極受歡迎的菜色，這次特別規劃將這些懷念的菜色帶回來，並加入全新的改良，所以是新舊對照及交替的融合。

像是大蒜麵包、香菇田螺佐荷蘭芹醬、經典法式洋蔥湯、澎湖野生大明蝦佐蜂蜜芥末醬、深海圓鱈佐淬釀壺底油，還有鐵板慢煎蜂蜜香蕉，都是1991年菜色，相當值得回「味」。

「犇 極上」此次共推出5道式、8道式等兩款菜單，售價各為1,980、2,880元。各菜單之中，包括前菜、開胃菜、主餐至副主餐，都有2~4款料理或食材可供選擇，增添用餐時的變化性。

深海圓鱈佐淬釀壺底油。 圖／犇 極上提供
深海圓鱈佐淬釀壺底油。 圖／犇 極上提供
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香菇田螺佐荷蘭芹醬。 圖／犇 即上提供
香菇田螺佐荷蘭芹醬。 圖／犇 即上提供
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澎湖野生大明蝦佐蜂蜜芥末醬。 圖／犇 極上提供
澎湖野生大明蝦佐蜂蜜芥末醬。 圖／犇 極上提供
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鐵板慢煎蜂蜜香蕉。 圖／犇 極上提供
鐵板慢煎蜂蜜香蕉。 圖／犇 極上提供
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鐵板燒板前區。 圖／犇 極上提供
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