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星宇航空開航沒有驚喜價 張國煒可能沒空駕駛首航飛機

2019-11-15 13:52經濟日報 記者楊文琪／即時報導

眾多星宇航空迷要失望了，外界原本預期星宇航空明年1月23日正式開航時，董事長張國煒將會親自駕駛客機，開啟星宇歷史的一刻，但目前得知的消息指稱，開航當天貴賓雲集，張國煒必須親自接待，分身乏術，恐無法親自駕機載客，而且因為開航時已是春節連續假期，正是旅客搭機的高峰期，因此，開航時既不會有驚喜價，也不會有優惠價。

星宇航空公關長聶國維今（15）日表示，預定明年1月23日開航澳門、越南峴港、馬來西亞檳城等三條航線，當天三個航點會在上午全部飛出去，因為首航相當忙碌，不同的航點也都有慶祝儀式會辦，加上賓客相當多，張國煒當天會很忙，應該無暇親自駕駛飛機載客。

對於各方關注的票價方面，聶國維表示，星宇不打價格戰，而且開航時正逢農曆春節連續假期，正是旅客出國旅遊和返鄉的高峰期，所以即使剛開航也不會推出驚喜價，但春節過後會思考是否適時推出優惠票價。

至於星宇迷關心的何時可以開始搶購機票，星宇航空執行長翟健華指出，目前星宇正如火如荼地進行開航前第四階段的適航驗證作業，每天都有飛機進行模擬演練，驗證飛行通過後，取得營運許可證，就可以對外售票，目前估計應該要到12月。

另外，星宇第二架A321-200neo型客機，預定12月中下旬抵台，第三架客機則預定1月初到中旬期間會來台，在完成整備後，於小年夜當天三點齊發，開啟國內航空史新的一頁，也正式宣布星宇投入國際航空事業競爭行列。

星宇航空明年1月23日正式開航，董事長張國煒必須親自接待，分身乏術，恐無法親自駕...
星宇航空明年1月23日正式開航，董事長張國煒必須親自接待，分身乏術，恐無法親自駕機載客，而且因為開航時已是春節連續假期，正是旅客搭機的高峰期，因此，開航時既不會有驚喜價，也不會有優惠價。 圖／星宇航空提供
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星宇航空張國煒春節

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