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舊制退休金結清入新制？先搞懂優缺點

2019-11-15 13:45經濟日報 記者陳素玲／即時報導

勞退舊制退休金轉入新制帳戶，有利勞工每年分紅金額。但是勞保局統計，將舊制結清轉入新制勞工，至今只有1,300多人，可見願意早將舊制年資結清的老闆並不多。不過，將舊制結清並非全是好處，如果早結清，可能採用的平均薪資比較低；其二、結清舊制年資退休金轉入新制帳戶，必須等到60歲才能領，對想要靈活運用退休金的勞工不一定有利。

據了解，願意先結清舊制年資的事業單位，主要以製造業和金融保險業為多數喔，除了有外商公司，也有國內的大企業，總之絕大多數都是具一定規模的公司。

此外，中鋼公司也因工會要求，早早將舊制年資結清，但是公司要求結清年資的退休金一定要轉入新制帳戶，而且未來滿60歲時要按月領，因此光中鋼就有一百多名員工將結清的舊制退休金轉入新制。

為什麼老闆不願意結清舊制年資?除了要先付出一大筆錢外，也可能「賭」勞工無法做到退休。

勞退舊制指的是勞基法第53條規定的各項退休條件，包括工作15年以上年滿55歲；工作25年以上者；工作10年以上年滿六60者，上述工作年資都必須在同一事業單位，因此多數勞工不易成就，如果達不到上述條件就離職，老闆完全不用付退休金，因此若先根據年資結清退休金，對老闆是多付的成本。

對勞工而言，如果老闆願意先將舊制年資結清，就必須以目前的薪資計算退休金，但日後薪資可能上升，先領到的退休金可能縮水。此外，舊制退休金轉入新制帳戶，帳戶金額必須年滿60歲才能領，也是勞工將舊制退休金轉入時要考慮的因素。

退休金薪資中鋼

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