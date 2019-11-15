親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

國民黨不分區再改 吳敦義14 吳斯懷落馬 曾銘宗第一

吳昇峰好投不敵美國隊一分飲恨 中華隊拚四強未絕望

星宇航空斥資3,000萬 推機上安全動畫影片

2019-11-15 13:26經濟日報 記者楊文琪／即時報導

顛覆你對機上安全須知影片的刻板印象。星宇航空大手筆斥資3,000萬元，組成團隊拍攝「StarWonderers星探者」機上安全影片，以擬真的3D動畫技術打造「星宇宇宙」，除有虛擬的星際航廈及星艦外，並創作了來自不同星球的星際旅人，以新穎又有趣的方式，讓旅客透過模擬飛機的「星探號」，熟悉機上各項安全事項，今（15）日隆重對外推出。

星宇航空執行長翟健華表示，安全是航空公司最重要的碁石，機上安全影片的目的就是要讓旅客明瞭在飛機內應注意的安全事項，過去很多旅客都不愛看，主要原因是不好看，因此，星宇構思兩年多，決定將嚴肅的飛安資訊，透過3D動畫方式，將影片做的有趣、幽默、吸引目光，讓旅客在愉悅的欣賞過程中，將飛安觀念深植腦海，展現這支影片最重要的價值。

星宇航空指出，《StarWonderers星探者》機上安全影片，片長共計4分40秒，為大禧堂廣告公司創作，大於製作及國內首屈一指的動畫公司「夢想動畫」共同製作，從籌備、角色設計、動作模擬、錄音、配樂到完成，歷經近二年時間，參與製作的團隊龐大，人員橫跨台灣、日本、香港等超過百位的規模。堪稱國內有史以來製作費用最昂貴的機上安全影片，且為首支採擬真3D動畫拍攝的機上安全影片。

大禧堂廣告總經理莊禧善說，在2017年完成星宇航空企業識別及飛機塗裝設計後，星宇航空張國煒董事長立即提出拍攝安全影片的構想雛型，要環扣「飛行的夢想，不僅止於大氣層」的理念，決定從安全影片開始邁向無垠宇宙。

為了生動的詮釋機上人物，製作團隊特別創造了星際旅客-StarWonderers （星探者），包括星宇機器人「蛋寶」、閤家出遊的「單眼家族」、長相如同背包的「背包客」、會隱形的「嘻嘻叔叔」、喜愛音樂的「雷鬼咖」及「腸客」等，這些角色未來也將不定期出現在星宇航空的各式文宣或社群中，擔任飛安大使的任務。

考量未來的飛航航點需求，星宇航空《StarWonderers星探者》機上安全影片製作了中英文版、中日文版及手語版本，手語版將放在機上娛樂系統中，方便有需要的旅客隨時點選觀看，星宇航空官方YouTube頻道中也將同步上架，今日除了首映記者會，14時到21時，還開放粉絲免費欣賞，一場滿座147人，早被搶訂一空。

星宇航空公關長聶國維表示，每個機型會各有一支機上安全影片，今日首映的機上安全影片是針對A321-200 neo的機型，後續引進的A350系列客機，則會以這個版本進行微調。而除了發表機上安全影片，星宇航空也順勢推出相關周邊商品，讓星宇迷搶購。

星宇航空大手筆斥資3,000萬元，組成團隊拍攝「StarWonderers星探者...
星宇航空大手筆斥資3,000萬元，組成團隊拍攝「StarWonderers星探者」機上安全影片，以擬真的3D動畫技術打造「星宇宇宙」。　記者楊文琪／攝影
分享

星宇航空

相關新聞

王榮文成立文創天使投資 明年將助10公司

2019-11-15 12:54

好市多台中二店悄悄動土 明年底完工營運

2019-11-15 09:33

捷安特女董座專訪：曾經 覺得騎電動自行車很弱

2019-11-15 09:56

影／國內企業最長年期 高鐵宣布30年期公司債募資完成

2019-11-15 09:53

高鐵董座證實：新車採購日、德、加有意願投標

2019-11-15 09:44

律師看時事／長照商業保險的價值

2019-11-15 06:10

品牌大觀／網路平台試水溫 軟性推動收費制

2019-11-15 06:10

策略經營／簡榮坤 …帶人帶心 從不裁員

2019-11-15 06:10

好書導讀／篳路藍縷一甲子 二代傳承展新局

2019-11-15 06:10

經濟投資展望論壇12月12日登場 王平剖析貿易戰的生死判

2019-11-15 01:59

中油自產自提天然氣 報捷

2019-11-15 01:55

永豐餘做環保 績效亮眼

2019-11-15 01:55

米其林指南 擴及台中

2019-11-15 01:55

台中特色餐廳多 擁摘星潛力

2019-11-15 01:55

家樂福接手台糖店 變身出擊

2019-11-15 01:48

家樂福總座：不放棄非食品類別

2019-11-15 01:48

低鉀蔬菜量產 專業團隊「腎食堂」再次獲獎

2019-11-14 20:05

輪胎業冷季獲利跌破1億 台橡改攻醫療鞋材

2019-11-14 17:56

Airbnb：台灣大型活動期間 為非都會區房東創近1.2億收入

2019-11-14 17:33

高鐵列車車殼外漆可國產化 效果比日本原廠讚又便宜

2019-11-14 17:04

載客率狂升 台灣虎航今起再招地勤

2019-11-14 14:54

春酒、尾牙將近 台灣代駕推15分鐘抵達功能

2019-11-14 13:29

影／中油澳洲普陸氣田首次達成開發自產自提天然氣

2019-11-14 12:28

全球僅21家上榜 華航連三年獲《APEX》最高榮譽獎

2019-11-14 11:53

投資論壇／布局ETF 打造退休好生活

2019-11-14 00:17

台商在東協系列四／和泰電子神預測 提前擴廠

2019-11-10 23:18

台商在東協系列四／李鴻隆成就他人 勞資雙贏共創佳績

2019-11-10 23:18

吳榮彬專訪（一）／恒耀進化 搶攻高端市場

2019-11-10 23:01

掌握換季商機 超商雙雄10月營收升溫

2019-11-08 20:19

打造7億咖啡帝國 cama何炳霖認為創業這點最難

2019-11-06 16:18

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

信義「嘉和.」盛大開工 開案兩月成績亮眼

2019-11-14 16:02

海龍離岸風電計畫與西門子歌美颯再生能源簽署風機供應優先承攬協議

2019-11-13 17:54

信義房屋揪CNEX 用影像看見全民社造正能量

2019-10-28 14:06

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

賣股賺3.2億能悠閒一生？他秀對帳單大家傻眼

2019-11-14 17:05

大船入港！群創回台投資701億元 回流台商最大咖

2019-11-14 17:44

金管會出手 未來授信、存匯人員不得收佣酬賣兩種保單

2019-11-14 17:37

家樂福接手台糖 西屯店15日開幕送砂糖、免費喝咖啡

2019-11-14 17:31

富邦壽違法向人力銀行取個資增員 金管會重罰480萬

2019-11-14 17:32

銀行授信、存匯部門賣保單不能領佣金 下周一上路

2019-11-14 18:26

好市多台中二店悄悄動土 明年底完工營運

2019-11-15 09:33

台商回台最大咖現身了 群創投資701億元

2019-11-14 22:20

159家上市櫃公司員工薪資低於50萬 明年年報全揭露

2019-11-14 19:37

父母送逾千萬嫁妝 贈與免稅

2019-11-14 14:21

摩托羅拉推折疊機 要價4.5萬

2019-11-14 23:22

台商回流最大案 群創回台投資701億元

2019-11-15 00:12

未提供Google應用服務 5家電信業不賣華為新旗艦機

2019-11-14 23:21

低薪公司董事 薪水將現形

2019-11-15 02:46

蔣尚義任CEO的武漢弘芯 半數土地遭法院查封

2019-11-15 11:37

美超微根留台灣 投資200億

2019-11-14 23:27

不要債權！650名華映前員工上街頭 籲大同出面解決問題

2019-11-15 11:32

鮭魚返鄉最大案 群創回台投資700億

2019-11-15 01:48

家樂福接手台糖店 變身出擊

2019-11-15 01:48

銀行抽佣賣投資保單 金管會將設限

2019-11-15 00:02

每人每年220萬贈與免稅額 以「贈與人」計算

2019-11-14 14:23

華映員工將前往大同總公司 追討欠薪

2019-11-14 21:50

鴻海大投資 搶兆元商機

2019-11-15 01:48

銀行授信存匯人員賣保單 禁拿佣金

2019-11-15 00:19

最壞時期已過 可成訂單能見度看到明年

2019-11-15 01:48

四項違規 金管會開罰國泰產險360萬元

2019-11-14 18:47

高鐵列車車殼外漆可國產化 效果比日本原廠讚又便宜

2019-11-14 17:04

家樂福接手台糖量販店 首家西屯店15日開幕

2019-11-14 16:56

蘋果傳推智能眼鏡 大立光、穩懋吃補

2019-11-14 14:54

高鐵董座證實：新車採購日、德、加有意願投標

2019-11-15 09:44

車險續保多收15萬保費 國泰產遭罰360萬元

2019-11-14 20:23

蔡友才興訟勝訴 金管會：非現職者改其它必要處分

2019-11-14 22:18

星展銀要撤全台40台ATM成創舉 金管會：6月曾來說明

2019-11-14 18:56

南山人壽今年前三季合併獲利387億元 總資產逾4.8兆元

2019-11-14 18:22

第一線金融人員：應直接禁賣投資保單

2019-11-15 00:00

美超微擴大在台投資 日月光、華泰、緯創利多

2019-11-14 23:23

中租數位轉型 三年有成

2019-11-15 02:46

律師看時事／長照商業保險的價值

2019-11-15 06:10

星展銀年底前裁撤全台ATM 金管會要求提配套措施

2019-11-14 20:00

元太電子紙 獲JR西日本採用

2019-11-14 14:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top