星宇航空斥資3,000萬 推機上安全動畫影片
顛覆你對機上安全須知影片的刻板印象。星宇航空大手筆斥資3,000萬元，組成團隊拍攝「StarWonderers星探者」機上安全影片，以擬真的3D動畫技術打造「星宇宇宙」，除有虛擬的星際航廈及星艦外，並創作了來自不同星球的星際旅人，以新穎又有趣的方式，讓旅客透過模擬飛機的「星探號」，熟悉機上各項安全事項，今（15）日隆重對外推出。
星宇航空執行長翟健華表示，安全是航空公司最重要的碁石，機上安全影片的目的就是要讓旅客明瞭在飛機內應注意的安全事項，過去很多旅客都不愛看，主要原因是不好看，因此，星宇構思兩年多，決定將嚴肅的飛安資訊，透過3D動畫方式，將影片做的有趣、幽默、吸引目光，讓旅客在愉悅的欣賞過程中，將飛安觀念深植腦海，展現這支影片最重要的價值。
星宇航空指出，《StarWonderers星探者》機上安全影片，片長共計4分40秒，為大禧堂廣告公司創作，大於製作及國內首屈一指的動畫公司「夢想動畫」共同製作，從籌備、角色設計、動作模擬、錄音、配樂到完成，歷經近二年時間，參與製作的團隊龐大，人員橫跨台灣、日本、香港等超過百位的規模。堪稱國內有史以來製作費用最昂貴的機上安全影片，且為首支採擬真3D動畫拍攝的機上安全影片。
大禧堂廣告總經理莊禧善說，在2017年完成星宇航空企業識別及飛機塗裝設計後，星宇航空張國煒董事長立即提出拍攝安全影片的構想雛型，要環扣「飛行的夢想，不僅止於大氣層」的理念，決定從安全影片開始邁向無垠宇宙。
為了生動的詮釋機上人物，製作團隊特別創造了星際旅客-StarWonderers （星探者），包括星宇機器人「蛋寶」、閤家出遊的「單眼家族」、長相如同背包的「背包客」、會隱形的「嘻嘻叔叔」、喜愛音樂的「雷鬼咖」及「腸客」等，這些角色未來也將不定期出現在星宇航空的各式文宣或社群中，擔任飛安大使的任務。
考量未來的飛航航點需求，星宇航空《StarWonderers星探者》機上安全影片製作了中英文版、中日文版及手語版本，手語版將放在機上娛樂系統中，方便有需要的旅客隨時點選觀看，星宇航空官方YouTube頻道中也將同步上架，今日除了首映記者會，14時到21時，還開放粉絲免費欣賞，一場滿座147人，早被搶訂一空。
星宇航空公關長聶國維表示，每個機型會各有一支機上安全影片，今日首映的機上安全影片是針對A321-200 neo的機型，後續引進的A350系列客機，則會以這個版本進行微調。而除了發表機上安全影片，星宇航空也順勢推出相關周邊商品，讓星宇迷搶購。
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