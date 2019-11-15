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富人狂砸重金買老豪宅 專家揭原因

2019-11-15 10:43經濟日報 記者游智文／即時報導

隨著房市買氣回溫高總價產品也交易頻頻，連中古豪宅也再現春天，台灣房屋統計實價資料，截至今年前三季，屋齡超過20年的豪宅就有11筆交易，比2018年全年8筆，2017年7筆還多。

11筆老豪宅交易集中在信義區、大安區，分別位於贊泰花園廣場、冠德花園城堡、昇陽國寶、亞歷山大、國王與我、康和首都、僑福花園廣場等社區，屋齡都在20年以上，康和首都已30年，僑福花園廣場也達37年。

其中信義區贊泰花園廣場有兩筆，七樓戶為禾聯碩董座蔡金土以1.65億元買下，約124坪，拆算單價約170萬元，創下該社區實價揭露的最高交易紀錄，也是實價以來中古豪宅最高交易單價。

除了贊泰花園有兩筆交易外，屋齡約28年的昇陽國寶也有兩筆交易，其中11、12樓為創見束家以3.25億元買下，6樓戶以1.85億元交易，拆算交易單價約100萬元，站穩百萬身價。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐分析，信義區和大安區是台北市最精華地段，不少中古名宅雖然屋齡已超過20年，外觀、公設、管理，不如新豪宅，但中古名宅公設比低，坪數實在氣派，整體的管理費相對低，仍有不少務實富豪對這類產品情有獨鍾，尤其是白手起家的企業主，或對該社區有特定偏好老台北人，仍會捨新取舊。

以信義區屋齡三年的新豪宅文心信義為例，目前管理費每坪400元左右，一戶約220坪，光每月管理費就要8.8萬元，中古豪宅管理費每坪約150至180元之間，昇陽國寶每坪180元，以200坪估算，每月管理費3.6萬元，文心信義管理費大約是昇陽國寶的2.5倍，兩者一年相差約62萬元，已超過一般上班族的一年薪水。

張旭嵐指出，台北市豪宅稅針對民國90年7月後蓋的高級住宅採用新的房屋標準單價計算，新豪宅房屋稅比舊豪宅往往多了好幾倍，持有成本相對低也是富人買舊不買新的主因。

資料來源／實價資料
資料來源／實價資料
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昇陽國寶。記者游智文／攝影
昇陽國寶。記者游智文／攝影
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豪宅稅國寶

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