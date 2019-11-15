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高鐵購置新列車 明年6月有望選出廠商

2019-11-15 10:08經濟日報 記者楊文琪／即時報導

台灣高鐵運量持續成長，連續假期和尖峰時段經常滿載，為紓解車廂壅擠的情況，台灣高鐵公司去年開始向國際大廠發出採購邀標書，將購置12組（一組12節車廂）新車，目前邀標作業已結束，包括日本、加拿大、德國等知名列車製造廠均表達投標意願，台灣高鐵公司希望明年6月可評決出最優廠商，雙方開始進行議約作業。

據指出，台灣高鐵包括購車、維修與營運成本，採購總金額達360多億元，計畫2024年前先引進八列，這次新購列車總數量12列，看似不多，但因新車須配合現行高鐵整個營運系統（特別是號誌、行控系統），只要成功贏得新列車的訂單，形同取得未來台灣高鐵汰換列車、甚至更換其他機電系統的優勢，故可視為日後千億元列車與高鐵營運系統採購商機的前哨戰。

據了解，台灣高鐵公司新車採購案從去年起，一直到今年5、6月間，在完成國際廠商詢問投標意願和訂出規範後，已向高鐵公司董事會、交通部鐵道局報告列車採購案，7月初正式發出採購邀標書，預計明（2020）年中決標。

台灣高鐵公司董事長江耀宗表示，採購列車是經過內部評估運量需求，並向董事會提報過，在完成邀標後，後續還有投標、審標、評決結果、與得標廠商議約、簽約等作業，時程相當冗長，希望明年6月可以有初步結果，開始和廠商進行議約。

他說，採購的列車必須目前有營運實績才行，也就是會購買現行載客營運的車種，當然我們也會根據我們的需求，進行部分調整，而這些調整與交車時程，都是與廠商議約的重要內容。

據指出，目前國際上成熟、可靠度高的高鐵系統，包括日本、法國、德國、西班牙、中國大陸等國家，但台灣高鐵公司在去年發出邀標書，詢問各國廠商是否有意願參加投標時，中國大陸即被排除在外，而這次西班牙也沒有來，主要競標廠商還是以日系製造商為主。

而台灣高鐵公司現行使用的34組700T型列車，屬於日本新幹線系統，雖然德國、加拿大也有國際知名的高鐵系統，但要和具有現行營運者優勢的日本新幹線競爭，恐不容易。

為紓解車廂壅擠的情況，台灣高鐵公司去年開始向國際大廠發出採購邀標書，將購置12組...
為紓解車廂壅擠的情況，台灣高鐵公司去年開始向國際大廠發出採購邀標書，將購置12組（一組12節車廂）新車，目前邀標作業已結束。 記者楊文琪／攝影
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高鐵

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