台灣高鐵樽節借款成本 完成發行80億元公司債

2019-11-15 10:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／即時報導



台灣高鐵公司積極降低營運成本，繼前兩年提前還款與借新還舊，有效降低利息後，近日再成功發行80億元公司債，年利率1.6%，不但較目前融資聯貸的年息1.96%低，且發行期限長達30年，打破過往除中鋼、台塑集團等發行15年期公司債，其成為有史以來企業發行最長年期公司債新紀錄，同等於政府公債最長發行年限。

據指出，台灣高鐵公司在辦理財改案時融資金額高達3,820億元，董事長江耀宗三年前上任後，除積極擴拓客源、增加營收外，也全力與銀行團協調降息事宜，在資金有餘裕下，除提早還款，也用其他方式來借新還舊，降低利息支出，目前融資金額已降到2,760億元，而這次發行公司債，光利息一年就可比融資的利率省下2,400萬元。

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台灣高鐵公司表示，高速鐵路具資本密集、營運穩定的產業特性，因此，台灣高鐵規劃取得長期穩定資金來源。協同主辦元大證券深入評估市場，這次發債鎖定30年期公司債，大膽突破國內企業發債最長僅15年的記錄。

江耀宗說，台灣高鐵積極開源節流，降低利息支出就是節流的一種方式，這次成功發行公司債，受到國內外法人的青睞，順利完成，不但可降低利息支出和風險，也可讓高鐵的經營更加穩定，而且發行期限長達30年，信用等同於政府公債。

除了降息節省支出，高鐵今年的營收也可望再創新高，江耀宗表示，去年高鐵平均每日載客量為17.5萬人，今年已增加到18萬人，而9月、10月每日平均載客量還達到18.3萬人，客座率也拉高到67%到68%，在周末假日旅客量都相當多，高鐵必須以加班方式因應下，預期今年的營收應會再創新高。

台灣高鐵公司總經理鄭光遠補充說，目前周一至周四以商務客較多，26組列車就足以因應旅客需求，但每個星期五、六、日需求相當多，都是以31組列車，甚至再加一組（32組）的方式來營運，也就是周末假日都會加班疏運旅客，而在重大連續假日（如清明、中秋、春節），旅客量爆滿，有時候全部34組列車都會開出來。