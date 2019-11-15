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影／國內企業最長年期 高鐵宣布30年期公司債募資完成

2019-11-15 09:53聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

台灣高鐵公司董事長江耀宗宣布將發出30年期公司債，募集已完成、80億元落袋，打破過往除中鋼、台塑集團等發行15年期公司債，成為有史以來企業發行最長年期公司債新紀錄，江耀宗說，這展示投資者對高鐵營運的信心。

江耀宗昨晚與媒體餐敘時說，考量高速鐵路具資本密集、營運穩定之產業特性，高鐵規畫取得長期穩定資金來源。協同主辦元大證券深入評估市場，發債鎖定30年期公司債，突破國內企業發債最長僅15年之記錄，並以固定年利率1.6%完成定價，金額新台幣80億元。

高鐵說，台灣高鐵公司在經營團隊努力下，營運及獲利表現優異，財務結構日趨穩健，信評公司亦授予twAA+ / AA+(twn)之優異信評等級。台灣高鐵財務團隊一直以來持續掌握公司債市場動態，在利率位於歷史低檔、市場資金充裕且投資人對絕對收益之強烈需求，決定發行公司債募資。

高鐵主管說，此舉是為了清償現在的貸款，目前帳上還有2700多億貸款，利率浮動。發30年期的公司債相對穩定，可以避掉一些風險。該主管也說，固定利率可降低公司財務風險，估計一年可以多省2400萬元。

高鐵說，這是睽違十年後，高鐵再次發行公司債，且挑戰市場發債年期窠臼，比照政府公債最長之發行年期，創新做法獲市場投資人高度認同，代表台灣高鐵公司在高速鐵路之優異經營績效與永續經營之能力深受市場投資人肯定。與目前聯貸案有效利率1.9%相較，大幅降低0.3%，為公司節省相當多資金成本。

高鐵說，將持續觀察市場變化，評估後續是否繼續發債，以分散籌資管道及資金取得來源，為公司提供長期、平穩、低利之資金，進而為股東創造更好利益。

台灣高鐵罕見發出30年期公司債，在台灣史無前例。聯合報系資料照
台灣高鐵罕見發出30年期公司債，在台灣史無前例。聯合報系資料照
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公司債高鐵

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