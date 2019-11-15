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高鐵董座證實：新車採購日、德、加有意願投標

2019-11-15 09:44聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

先前傳出台灣高鐵公司擬花360億採購12列新車，並向國際廠商發出採購邀標書，董事長江耀宗證實，目前日本、德國、加拿大表達投標意願，一個國家也不只一家廠商，目標11月底前截標，2024年先引進八列。

高鐵總經理鄭光遠在昨晚與媒體餐敘時說，高鐵通車營運將滿13年，列車平均承載率達68%，周五到周日需求很旺，31列加一列備用列車都投入服務。除了之前公布11月、12月周末固定加開四列次，高鐵將再宣布每周日加開兩列次，應付尖峰時段旅運需求。

他說，高鐵目前營收穩定成長，高鐵假期已提前達到設定的286萬旅次目標，預計今年會突破300萬旅次，明年的高鐵假期目標是超過300萬旅次。

江耀宗補充，高鐵原鎖定中、長程需求旅客，現在除了中長程客群，短程旅客也日漸增加。旅運量逐年突破，去年平均一天17萬5000人，今年10月已達18萬3000人。因此列車維修會加以優化，推動維修物料在地化，以提升速率跟品質。

他說，高鐵將陸續換上MIT（台灣製造）新裝，因為軌道工業本土化是引領台灣軌道產業持續進步的目標，希望未來有穩定的原料來源，降低庫存壓力，節省成本。

關於12列新車採購案，江耀宗昨對採購金額未鬆口，不過他說，現在有三個國家表達投標意願，包含日本、德國、加拿大。不包含原先傳出有意願的法國。

媒體詢問何時能夠交車，江耀宗回答保守，說因為流程複雜，要經過投標、審標、議約議價，後交由董事會才能決標，希望明年中之前可以完成議約甚至決標。希望可在2024年先引進八列，保留四列的「選擇權」，視狀況訂定引進的時間。江耀宗還強調，會購買現成的列車而非開發中的車。

不過高鐵最初設計技術規範為歐系，後來車輛製造與機電系統為日系，「歐日混血」曾被監察院糾正，是當年行車事故偏高的原因。對此，高鐵說，新一代車輛無論是哪個國家系統，都不會有不相容的問題。

針對明年新計畫，高鐵營業資深副總孫鴻文說，明年在藝術呈現上將有創新的做法，讓藝術家在高鐵各個資源平台（車站、車內等），揮灑不同藝術創作，讓旅客接觸多元藝術。明年第二季也會推出與國家藝術文化基金會合作的「諸葛四郎的隨身聽」，這是一個連結過去跟現代裝置，導入未來影音藝術，超越古今的時空新藝術，會讓旅客耳目一新。

針對新車採購案，台灣高鐵公司董事長證實日本、德國、加拿大有表達合作意願。聯合報系...
針對新車採購案，台灣高鐵公司董事長證實日本、德國、加拿大有表達合作意願。聯合報系資料照
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