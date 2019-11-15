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好市多台中二店悄悄動土 明年底完工營運

2019-11-15 09:33經濟日報 記者宋健生／即時報導

備受矚目的好市多（COSTCO）台中二店，悄悄於14日由亞洲區總裁張嗣漢主持動工典禮，新店預計明年底完工營運。

這是好市多繼2007年於台中市八期重劃區開設中台灣第一家分店之後，再度於台中開設的第二家分店，同時也將是全台第14家分店。

好市多此次動土，態度相當低調，並未通知市府與媒體，業界認為，自從好市多決定進駐北屯捷運機廠特區後，此區域土地、房價水漲船高，好市多可能擔心會被外界再度炒作。

好市多發言人王友玫表示，好市多向來把新店開發、動土等，視為內部活動，並不會大動作對外發布，她也不諱言，南台中一店是全台業績最好的單店，為回應中部地區消費者的需求，因此決定在北台中規劃二店。

好市多北台中二店總投資金額約35億元，規劃興建地下一層、地上四層，總樓地板面積約1.3萬坪，其中賣場面積4,000餘坪，較南台中分店還要大，預計2020年底完工。

好市多北台中二店，位於北屯捷運機廠G0總站旁特定商業區，土地面積6,094.5坪，好市多去年8月以9.75億元、約高出底標價15.3％，向市府標租區段徵收配餘地設定地上權，存續期間50年。

備受矚目的好市多（COSTCO）台中二店，悄悄於14日由亞洲區總裁張嗣漢主持動工...
備受矚目的好市多（COSTCO）台中二店，悄悄於14日由亞洲區總裁張嗣漢主持動工典禮，新店預計明年底完工營運。 圖／讀者提供
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