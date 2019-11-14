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格力電器來台 發表商用離心機空調

2019-11-14 22:06經濟日報 記者張義宮／即時報導

全球空調重量級大廠的珠海格力電器台灣代理商台灣格力，今日舉辦「攜手挑戰 贏向2020」新商品發表會及經銷商大會。今年特別將技術含金量極高的磁懸浮冰水機，展示在會場，同時也將原廠自行研發，視為極高機密的磁懸浮壓縮機，商借到今年經銷商大會展示，充分展現格力搶攻台灣商用空調的企圖心。

台灣格力總理吳興智表示，格力來台發表商用離心機空調，同步 打入商用及家用市場，明年在台灣空調市場的佔有率將倍增至一成以上。

他指出，今年格力發表的新商品，在家用空調方面，有全新改版機型計27 款，及全新開發商品，聲控櫃機、壁掛及隱藏式計17 款機種。商品相當齊全豐富，可以滿足客戶全方位的需求。其中頂級旗艦飛瑞壁掛系列，以造型圓潤、時尚，線條簡潔為主要訴求，成為會場相當亮眼商品。聲控櫃機也是首款運用聲控技術來操控空調獨特商品。

提供顧客一步到位，一次解決方案。一直是格力服務客戶的主力訴求，台灣格力也在原廠的全力支持下，在大型商用冰水機及VRF 多聯機組屢傳佳績。今年共拿下了大型醫院、文化中心演藝廳、社福館、教學大樓等大項目訂單。家用、商用分進合擊，互相拉抬品牌聲勢的同時。

格力空調目前以六大產品線為經營主軸，分別為家用空調、小型商用空調、商用VRF 多聯機組、大型冰水機組、特殊空調(訂製空調/船用空調/電梯空調)、空氣能熱泵熱水器等。為進一步讓消費者使用格力空調無後顧之憂，提供家用空調全機3 年保固，變頻主機板7 年保固，變頻壓縮機10 年保固。

吳興智強調，格力空調在台灣市場，一直以 「親民價位，精品空調」的高 CP 值作為顧客的主要 訴求 。如何解決生活空調問題，創造差異化的需求，一直是格力空調努力目標。同時 以「解決問題， 創造需求」為空調商品研發重點，台灣格力也以「品質才是品牌最佳競爭力」的理念來深耕台灣市場，以創造顧客更完美舒適的生活空間為主要經營目標。

格力聲控櫃機，也是格力首款運用聲控技術來操控空調獨特商品。記者張義宮／攝影
格力聲控櫃機，也是格力首款運用聲控技術來操控空調獨特商品。記者張義宮／攝影
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台灣格力總理吳興智表示，來台發表商用離心機空調，同步打入商用及家用市場，明年在台...
台灣格力總理吳興智表示，來台發表商用離心機空調，同步打入商用及家用市場，明年在台灣空調市場的佔有率將倍增至一成以上。記者張義宮／攝影
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格力電器

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