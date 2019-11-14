格力電器來台 發表商用離心機空調

2019-11-14 22:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ／即時報導



全球空調重量級大廠的珠海格力電器台灣代理商台灣格力，今日舉辦「攜手挑戰 贏向2020」新商品發表會及經銷商大會。今年特別將技術含金量極高的磁懸浮冰水機，展示在會場，同時也將原廠自行研發，視為極高機密的磁懸浮壓縮機，商借到今年經銷商大會展示，充分展現格力搶攻台灣商用空調的企圖心。

台灣格力總理吳興智表示，格力來台發表商用離心機空調，同步 打入商用及家用市場，明年在台灣空調市場的佔有率將倍增至一成以上。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

他指出，今年格力發表的新商品，在家用空調方面，有全新改版機型計27 款，及全新開發商品，聲控櫃機、壁掛及隱藏式計17 款機種。商品相當齊全豐富，可以滿足客戶全方位的需求。其中頂級旗艦飛瑞壁掛系列，以造型圓潤、時尚，線條簡潔為主要訴求，成為會場相當亮眼商品。聲控櫃機也是首款運用聲控技術來操控空調獨特商品。

提供顧客一步到位，一次解決方案。一直是格力服務客戶的主力訴求，台灣格力也在原廠的全力支持下，在大型商用冰水機及VRF 多聯機組屢傳佳績。今年共拿下了大型醫院、文化中心演藝廳、社福館、教學大樓等大項目訂單。家用、商用分進合擊，互相拉抬品牌聲勢的同時。

格力空調目前以六大產品線為經營主軸，分別為家用空調、小型商用空調、商用VRF 多聯機組、大型冰水機組、特殊空調(訂製空調/船用空調/電梯空調)、空氣能熱泵熱水器等。為進一步讓消費者使用格力空調無後顧之憂，提供家用空調全機3 年保固，變頻主機板7 年保固，變頻壓縮機10 年保固。