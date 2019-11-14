台灣珠寶首飾展15日登場 首見高中生作品
台灣規模最大的國際專業珠寶展「台灣珠寶首飾展覽會」將在本周五(15日)登場，集合220家廠商參展，另外今年有項特別的創舉，就是首度有高中生作品參展。
台灣國際專業珠寶展以設計人才培育、金工技術傳承及品牌推廣為目標，促進台灣珠寶產業的凝聚力，以產業轉型與升級來強化國際競爭力，推動台灣珠寶產業開拓國際市場，去年成功吸引來自31個國家8,647名買家參觀，買主涵蓋美國、加拿大、中國、日本、印度、馬來西亞、菲律賓等共22個國家及地區。
根據珠寶產業調查報告，2018年全球珠寶市場規模達272億美元，「珠寶」則是台灣最具外銷潛力的文化創意產業項目，應用台灣創意設計的軟實力，傳播臺灣文化價值，贏得國際認同。
但台灣現行的教育體制，並沒有設置珠寶職能系所，知識和技術的傳承產生缺口，導致新生代不得其門而入，人才短缺，嚴重威脅台灣珠寶產業的長期競爭力。
為了提供喜愛珠寶金工的學生一個學習平台，新北市政府大力推動，長期與多所國高中及大專院校合作，並委由鶯歌工商舉辦「金藝求精」全國精品金工競賽，11月15日到18日於世貿一館台灣珠寶展中舉辦成果展，展出歷屆競賽得獎與各類金工課程之作品，藉此讓喜歡珠寶金工的學生有創作舞台。
近年世界珠寶精品產業發展日漸蓬勃，各國對珠寶設計師與精品工藝師的需求增加，不僅限於傳統珠寶企業，在工業設計、珠寶工藝製程、服裝設計產業等等，都加入了精品元素，相較之下台灣珠寶精品工藝之高端人才其實極為缺乏。
新北市政府創全台之先，於新北市教育局成立「技職科」，專責新北市的技職教育發展，努力改善現今技職教育體系的不足，以官方的角色介入產學合作，邀請東龍珠鑽石集團的資深珠寶精品工藝師，深入校園傳授技藝，並從國中開始針對對珠寶金工有興趣的學生設立培力營，一步一步規劃珠寶金工課程，至今已與多所國高中至大專院校合作；今年更在景文科技大學開設珠寶產學發展應用課程，除了由東龍珠鑽石集團執行長張芳榮親自授課，教授珠寶精品業的相關實務外，更廣邀業界專家開辦講座分享專業與經驗。
張芳榮表示，一位珠寶精品工藝師須經十年歷練方可執業，台灣有關產業的教育缺乏，就好像國家培訓體育選手，並非單靠產學交流合作可以達成，需要更多官方的資源投入與輔導，結合產官學三方之力，方能奏功。
除了在教育上著力，東龍珠鑽石集團也憑藉長期為國際珠寶精品代工的實力，將業務焦點延伸到國內市場，期望作為國內珠寶業者設計與生產的後盾，協助國內的品牌轉型與升級，凝聚台灣珠寶的競爭力，形成產業鏈結，一起打入國際市場；同時也為珠寶精品所培育出的人才，開創登上國際舞台的道路。
15日登場的「台灣珠寶首飾展覽會」，除了展出「金藝求精」珠寶精品工藝技職教育成果展，也同時舉辦座談會探討「珠寶精品工藝的技職教育與未來發展」，邀請產官學代表，包括新北市教育局黃靜怡副局長，景文科大副校長李弘斌，台灣區珠寶工業同業公會理事長張文欽、東龍珠鑽石集團執行長張芳榮，一同深入交流，使更多人了解產學合作與技藝傳承的重要性。
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