低鉀蔬菜量產 專業團隊「腎食堂」再次獲獎

2019-11-14 20:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ／即時報導



國內專攻「低鉀蔬菜」培育栽種的腎食堂，繼2017年獲得創新創業獎、2018年獲得科技部萌芽計畫補助之後，日前再獲經濟部中小企業創新研究獎。主導的智耕創新執行長黃明發今(14)日也宣布，低鉀蔬菜已正式量產。

畢業於國防醫學院微生物及免疫學研究所的黃明發，具有藥師身分，50歲之前都是從事醫美與藥妝相關行業。

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有次他回台南岳家，看到洗腎多年的岳母要吃青菜前，得先把菜梗及菜葉切得很細，再以清水煮上3至5分鐘，為的是要把深綠色蔬菜中含有的鉀離子濾掉，因為洗腎病友攝取過量的鉀離子，會影響心臟功能，造成心律不整、甚至會奪走性命。

黃明發說，熱水汆燙蔬菜1分鐘，鉀離子流失僅10%至20%，若汆燙3分鐘，則能使鉀離子流失30%至50%；但這樣會讓原本清脆的口感全無，營養也跟著流失，許多腎友都遇到相同問題，生活品質低落。

他說，腎臟病是台灣的國病，是不可逆的，就算換腎也是一病換一病，一輩子都要吃抗排斥藥，因此決定以自身所學並結合農業生技，研發適合慢性腎臟病患者適用的蔬果。

他還報考國立中興大學植病系博士班就讀，專心投入這項研究，解決腎友飲食上的困境。

黃明發研究發現，要讓蔬菜中鉀含量降低，必須從介質、養液及栽種方法等三方面配合下手，他提出這項研究計畫時，曾有老師勸他放棄，因為種植蔬菜使用的肥料，當中一定含有氮、鏻、鉀等元素。

但是他不死心，首先使用栽培低鉀蔬菜專用的天然介質，當中含有多達數十種微量元素，是人體維持健康所需要的。

第二是離地栽種法，把蔬菜種在架子上，好處是非常乾淨，可以隔離病原菌，減少來自土壤的污染，達到可以生食的標準。

再者就是引用以色列的滴灌系統，把養液調配好，每天定時定量噴灑，而且是種在溫室裡，不用LED燈照射，完全採用自然光，符合「精準農業」精神。

黃明發組成了「腎食堂」團隊，2017年12月代表中興大學參與創新創業獎比賽，在眾多院校中脫穎而出，榮獲農業生技組銅獎及最佳人獎。

2018年4月，腎食堂代表中興大學受邀參與科技部萌芽計畫並獲得補助，使得低鉀蔬菜可以大量生產。同年12月創立品牌「腎食堂」，黃明發與腎食堂團隊所有研發人員一同創立智耕創新公司，正式將低鉀蔬菜商品化。

黃明發說，在腎食堂之前，全世界只有日本有生產低鉀蔬菜，是以水耕方式栽種。在台灣，目前只有他的團隊有此專利技術能夠商品化。

腎食堂低鉀蔬菜種植地點，在海拔約500公尺的新社區，占地300坪，今年5月起量產。栽種種類包括小白菜、青江菜、油菜、小松葉、萵苣等五種，玉女小番茄還在試種中。

銷售點包括中興大學實習商店、大里仁愛醫院、亞大醫院、中山大學附設醫院、慈濟醫院、光田綜合醫院、台中榮總等地，後續還會以台中為中心點向周邊縣市擴大銷售點，目前也與大型連鎖超市洽談中。

黃明發說，檢測腎食堂栽種出來的蔬菜，未經汆燙就已降低60%的鉀離子，讓腎臟病患不須先汆燙即可食用，提升生活品質。

而經過先期臨床實驗，有10名洗腎病患連續一個星期食用團隊提供的低鉀蔬菜，其中有7人血液中鉀離子濃度下降，之後未再食用低鉀蔬菜，一段時日數值又回升。