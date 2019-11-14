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王俊超：台灣非食品業績占比為全球家樂福最高

2019-11-14 19:35經濟日報 記者何秀玲／即時報導

家樂福總座王俊超今（14）日表示，台灣家樂福不會放棄「非食品non-food」類別，非食品包括家電、五金和服飾，目前占業績35%，占比也是全球家樂福最高，價格和專們人員的服務和安裝為最大優勢。

家樂福今年出售掉中國大陸業務，目前亞洲市場只剩下台灣。王俊超今日出席西屯店開幕前記者會時表示，對此，法國總部期待會更高，中國業務賣掉後一個禮拜，家樂福全球HR總裁還特別飛來台灣，提到對台灣很有信心，因台灣家樂福很健全，業績穩定成長，總部深具信心，要求台灣要更好，發展也要更快。

他表示，即使全世界大家都說，零售的非食品已經不行了，但台灣非食品銷售仍有一定的實力。

家樂福的「non food非食品」有家電、五金和服飾商品，占台灣家樂福業績35%，占比是全球家樂福最高，「這跟經營生鮮一樣，必須要會說故事，我們的價格跟服務是優勢。」家樂福家電有專門的現場服務人員，安裝服務也是家樂福提供，且無條件退貨。

王俊超說，非食品品類業績最高的家電，賣最好的是冷氣、冰箱等或是需人員安裝的商品；不過銷售最具有挑戰性是小家電，因為不少消費者會在現場使用，網路上買，不過未來也不會考慮減少商品比例，因為仍可刺激消費者購買其他商品。

家樂福總座王俊超今（14）日表示，台灣家樂福不會放棄「非食品non-food」類...
家樂福總座王俊超今（14）日表示，台灣家樂福不會放棄「非食品non-food」類別，非食品包括家電、五金和服飾，目前占業績35%，占比也是全球家樂福最高，價格和專們人員的服務和安裝為最大優勢。記者何秀玲／攝影
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家樂福家電和服

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