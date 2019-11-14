展現AI研究成果 科技部邀國際機構交流

2019-11-14 18:26 中央社 台北14日電



為展現人工智慧（AI）研究成果，並加深國際研究機構間的合作關係，科技部於今天舉辦AI創新研究中心國際研討會暨成果展。展出78件研究成果，也邀請多國頂尖研究機構代表與會交流。

科技部於14日、15日，在交通大學舉辦「2019 AI創新研究中心國際研討會暨成果展」。除了展示科技部補助4大AI創新研究中心，轄下78件計畫的研究成果發表外，更邀請到NVIDIA、日本人工智慧研究中心、捷克網路資安與機器人中心等國際機構的代表出席，與國內業者共同交流，並帶來多元的AI技術應用與展示。

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科技部指出，從民國107年起就在台灣大學、清華大學、交通大學與成功大學分別成立AI創新研究中心，加速台灣在AI核心技術、智慧製造、智慧服務及生技醫療等領域的研發及成果擴散。

科技部說明，為了增進各研究中心與轄下研究團隊相互交流與切磋，從今年起，每季辦理AI跨域觀摩交流會。而為了呈現各研究團隊過去2年耕耘的研究成果，並進一步與國際鏈結，因此舉辦成果發表會，邀請各研究中心及所有轄下計畫團隊進行成果發表。除此之外，結合國際及企業論壇模式，邀請國際專業人士剖析AI科技發展動向、趨勢前瞻看法與應用契機。

科技部強調，台灣擁有良好的研發環境與優勢人才，藉由投入AI創新研究，讓台灣在智慧製造、智慧醫療、智慧交通、金融科技、商務服務以及智慧生活等不同領域，提升國際競爭力。