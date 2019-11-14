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2020過年出遊 KLOOK精選五大歐美紐澳目的地

2019-11-14 17:33經濟日報 記者楊文琪／台北即時報導

剩不到三個月就是農曆新年了，今年春節總共有七天假期，多請個兩天就能爽放11天長假，正好適合安排個長程旅行出去走走，為讓消費者可以用更經濟實惠的方式安排春節假期，KLOOK特別在11月15日到17日線上旅展倒數三天，加碼推出單筆訂單滿2萬直接現折3,000元的下殺優惠，如果不想宅在家邊刷手機邊被親朋好友的出遊照洗版，千萬不要錯過這最後一波折扣。

同時針對春節假期，KLOOK也精選五大歐美澳紐目的地，推薦給還拿不定主意要去哪裡玩的消費者參考，可以去義大利米蘭感受時尚之都的繁華、到澳洲凱恩斯從15,000英呎高空俯瞰世界遺產大堡礁、在紐西蘭基督城的山上仰望南十字星等，除了是一生難得一次的體驗外，更能讓你再刷一波出遊美照。

推薦1：到義大利米蘭拍攝時尚大片

身為全球時尚之都，米蘭每年都吸引千萬名旅客前往朝聖；想要購物或拍出時尚大片的女孩們，可以考慮到米蘭過春節假期！第一站先去米蘭大教堂踩點，感受優雅的哥特式尖塔和精美的巴洛克風格吊飾，再去旁邊知名的名品街 - 艾曼紐二世迴廊購物；別忘記安排點時間到聖瑪利亞德爾格契修道院，見識達文西最著名的名畫《最後的晚餐》；或是找一天安排到兩個小時車程外的威尼斯，搭乘貢多拉與義大利船伕合影，或是在美麗多彩的房子前拍出各種義式浪漫風情，讓你美照連發不停歇。

推薦2：在澳洲凱恩斯上天下海叫我冒險王

如果討厭冷颼颼的天氣，推薦可以買張機票直奔澳洲、過個熱力四射的的春節！澳洲凱恩斯這座海濱城市擁有世界知名的大堡礁， 不論是深潛或划獨木舟等各式水上活動任你選；如果膽子大點可以參加高空跳傘，從高達15,000英呎的高空跳下飛機，同時將大堡礁的美景盡收眼底，絕對是新年最難忘的體驗之一。

推薦3：到美國紐約一秒變成電影主角

紐約對許多人來除了是一生必訪的地點外，更是許多經典電影取景的地方，包括在《世界未日》《復仇者聯盟》等熱門電影出現的紐約中央車站，或是在《明日過後》中佔有重要戲份的紐約公共圖書館，或是《博物館驚魂夜》的拍攝現場美國自然歷史博物館，以及在無數個電影裡出現時代廣場的十字路口，到紐約來過春節，除了感受紐約的繁華活力外，更能讓你瞬間掉落好萊塢的電影場景中，一秒成為電影主角。

推薦4：來荷蘭阿姆斯特丹做個文藝青年

荷蘭首都阿姆斯特丹除了有知名的運河房屋和風車外，更匯集了眾多世界級的博物館，包括館藏林布蘭《夜巡》的荷蘭國立博物館、擁有全球最豐富梵谷作品的梵谷博物館、收藏眾多現代藝術或具爭議性創作的Moco博物館等，從經典畫作到街頭藝術作品包羅萬象，好拍又好逛。

推薦5：到紐西蘭基督城與原野、星空和動物來場療癒之旅

紐西蘭基督城雖然和澳洲一樣位於南半球，但因為靠近南極，春假期間反而氣候特別涼爽，白天特別適合躺在草地上野餐看書，或是在當地安排與各式動物的互動之旅，例如到近郊的阿卡羅阿鎮的羊駝牧場和萌呆的羊駝一起散步，或出海與海豚同遊，甚至是追尋世界上最大的齒鯨類「抹香鯨」的蹤跡。晚上則可以安排到近郊的約翰山天文台觀星點，用太空望遠鏡觀看神秘遙遠的南半球星空。

米蘭大教堂是歐洲最美的教堂之一，旁邊就是艾曼紐二世迴廊的入口。圖／KLOOK提供
米蘭大教堂是歐洲最美的教堂之一，旁邊就是艾曼紐二世迴廊的入口。圖／KLOOK提供
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澳洲紐西蘭

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