2020過年出遊 KLOOK精選五大歐美紐澳目的地

2019-11-14 17:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／台北即時報導



剩不到三個月就是農曆新年了，今年春節總共有七天假期，多請個兩天就能爽放11天長假，正好適合安排個長程旅行出去走走，為讓消費者可以用更經濟實惠的方式安排春節假期，KLOOK特別在11月15日到17日線上旅展倒數三天，加碼推出單筆訂單滿2萬直接現折3,000元的下殺優惠，如果不想宅在家邊刷手機邊被親朋好友的出遊照洗版，千萬不要錯過這最後一波折扣。

同時針對春節假期，KLOOK也精選五大歐美澳紐目的地，推薦給還拿不定主意要去哪裡玩的消費者參考，可以去義大利米蘭感受時尚之都的繁華、到澳洲凱恩斯從15,000英呎高空俯瞰世界遺產大堡礁、在紐西蘭基督城的山上仰望南十字星等，除了是一生難得一次的體驗外，更能讓你再刷一波出遊美照。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

推薦1：到義大利米蘭拍攝時尚大片

身為全球時尚之都，米蘭每年都吸引千萬名旅客前往朝聖；想要購物或拍出時尚大片的女孩們，可以考慮到米蘭過春節假期！第一站先去米蘭大教堂踩點，感受優雅的哥特式尖塔和精美的巴洛克風格吊飾，再去旁邊知名的名品街 - 艾曼紐二世迴廊購物；別忘記安排點時間到聖瑪利亞德爾格契修道院，見識達文西最著名的名畫《最後的晚餐》；或是找一天安排到兩個小時車程外的威尼斯，搭乘貢多拉與義大利船伕合影，或是在美麗多彩的房子前拍出各種義式浪漫風情，讓你美照連發不停歇。

推薦2：在澳洲凱恩斯上天下海叫我冒險王

如果討厭冷颼颼的天氣，推薦可以買張機票直奔澳洲、過個熱力四射的的春節！澳洲凱恩斯這座海濱城市擁有世界知名的大堡礁， 不論是深潛或划獨木舟等各式水上活動任你選；如果膽子大點可以參加高空跳傘，從高達15,000英呎的高空跳下飛機，同時將大堡礁的美景盡收眼底，絕對是新年最難忘的體驗之一。

推薦3：到美國紐約一秒變成電影主角

紐約對許多人來除了是一生必訪的地點外，更是許多經典電影取景的地方，包括在《世界未日》《復仇者聯盟》等熱門電影出現的紐約中央車站，或是在《明日過後》中佔有重要戲份的紐約公共圖書館，或是《博物館驚魂夜》的拍攝現場美國自然歷史博物館，以及在無數個電影裡出現時代廣場的十字路口，到紐約來過春節，除了感受紐約的繁華活力外，更能讓你瞬間掉落好萊塢的電影場景中，一秒成為電影主角。

推薦4：來荷蘭阿姆斯特丹做個文藝青年

荷蘭首都阿姆斯特丹除了有知名的運河房屋和風車外，更匯集了眾多世界級的博物館，包括館藏林布蘭《夜巡》的荷蘭國立博物館、擁有全球最豐富梵谷作品的梵谷博物館、收藏眾多現代藝術或具爭議性創作的Moco博物館等，從經典畫作到街頭藝術作品包羅萬象，好拍又好逛。

推薦5：到紐西蘭基督城與原野、星空和動物來場療癒之旅