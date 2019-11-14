Airbnb：台灣大型活動期間 為非都會區房東創近1.2億收入

2019-11-14 17:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／即時報導



Airbnb提供的平台讓更多滿懷熱忱的旅宿創業家，能夠接待來自世界各地的房客，在台灣，Airbnb積極運用其資源帶來更多面向的發展，根據內部資料統計，2019上半年的非都會型大型活動期間，Airbnb為在地房東帶來了超過新台幣1.17億 （390萬美元）的收入，透過Airbnb，台灣民眾不僅能在世界各地寫下獨特的旅遊體驗，更能為在地經濟創造新可能。

Airbnb表示，作為全球多元旅宿平台，Airbnb深刻理解台灣的美好與文化獨特之處，在過去數年不斷透過各種機會讓台灣旅遊與人文之美被世界看見，並從中為在地經濟創造新機會與新價值。

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根據Airbnb內部資料統計，截至2019年8月在台灣的非都會區舉行的大型活動期間，Airbnb就已為房東帶來了超過新台幣1.17億 （390萬美元）的收入。在大型活動期間也迎來可觀人潮入住房源，台灣旅遊除了體會溫暖的人情味外，也有許多旅客被這座亞熱帶寶島上極具特色的宗教多元性所吸引。

例如，Airbnb於今年3月與大甲鎮瀾宮合作，積極向世界宣揚台灣獨特媽祖遶境文化，廣邀全世界的旅客來台灣共襄盛舉，也邀請台灣在地房東一同支持在地文化發展，提供繞境民眾多一處休憩場所，因此累計將近2萬9,000名Airbnb房客在此期間造訪遶境周邊地區。

除了參與、提倡台灣大型節慶活動，Airbnb在2016年即與花蓮、台東縣政府簽署觀光暨育才合作備忘錄，邀約Airbnb的世界旅客們來到花東欣賞這片尚且鮮為人知的太平洋瑰寶，盡情徜徉在依山傍海的悠然空間；同時，也藉由此合作與在地青年以及民宿業者在多元語言學習以及觀光行銷等多面向更進一步，激勵在地人才未來發展。Airbnb積極在台灣透過全球化的服務，凝聚社群間的力量，為在地文化與經濟創造新贏面。