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家樂福接手台糖 西屯店15日開幕送砂糖、免費喝咖啡

2019-11-14 17:31經濟日報 記者葉卉軒／台北即時報導

台糖由量販龍頭家樂福接手經營轄下量販店及健康超市正式開花結果，選定台中西屯店作為首家合作開幕的量販店，將於明（15）日開幕。

為歡慶首間合作量販店開幕，台糖推出近百項商品「滿額送好康」的優惠活動，並邀請消費者來店免費品嘗精品咖啡。

台糖表示，開幕當天還會特別推出「甜蜜滿額送」活動，凡於店內購買台糖商品滿288元，消費者即可免費兌換0.5公斤砂糖一包（單筆發票贈送1包，限量3000包）。

現場另有手沖台糖高地小農咖啡，邀請消費者免費品嘗來自宏都拉斯1300公尺高地，以自然農法栽種的100%阿拉比卡中度烘焙豆精品咖啡，且開幕期間更推出台糖高地小農咖啡豆第二件5折優惠。

除咖啡外，開幕當天亦提供台糖手工水餃免費試吃，開幕期間每包特惠價165元，並限量贈送200份保冷袋。

此外，台糖亦與合作夥伴家樂福聯手推出會員紅利點數超值送活動，台中西屯店開幕一個月內，民眾至店內購買台糖產品滿699元，將立即加碼贈送家樂福會員紅利點數1萬5000點，單筆最高可送6萬點。

台糖指出，台糖與家樂福已於今年4月12日簽訂合作契約，轄下5家量販店及3家健康超市交由家樂福接手經營，其中超市的部分已於今年8月底全數開幕，量販店的部分則由西屯店打頭陣，其餘4家量販店將陸續開幕。

同時，台糖為持續服務喜愛台糖商品的廣大粉絲，全台家樂福的賣場內皆設有「台糖商品專區」，並提供台糖安心豚豬肉、台糖有機蔬菜等近百項產品。

台糖由量販龍頭家樂福接手經營轄下量販店及健康超市正式開花結果，選定台中西屯店打頭...
台糖由量販龍頭家樂福接手經營轄下量販店及健康超市正式開花結果，選定台中西屯店打頭陣，作為首家合作開幕的量販店，將於明（15）日開幕。圖／台糖提供
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台糖家樂福量販店

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