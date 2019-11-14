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長榮航空 獲APEX頒發五星級最高榮譽獎項

2019-11-14 17:04經濟日報 記者楊文琪／即時報導

航空乘客體驗協會(Airline Passenger Experience Association，APEX)與FTE(Future Travel Experience)本月12~13日在新加坡金沙國際會展中心舉行博覽會及頒獎典禮，長榮航空榮獲「2020 五星級全球航空公司(FIVE STAR GLOBAL AIRLINE )」及奪得「乘客票選–2020東亞區整體服務最佳航空公司 (Passenger Choice Award - Best Overall In Eastern Asia 2020)」獎項，其他入選的航空公司還包括新加坡航空、日本航空、全日空等國際知名航空公司。

APEX及FTE舉辦之博覽會為亞洲最大規模的航空盛會，免費開放一般大眾及商務人士入場，展覽內容含括亞太地區航空業界、服務商之最具創新性的解決方案平台，以及航空業界最新產品和概念，並提供航空公司和機場最佳服務、最符合經濟及營運效益之利器。

長榮航空表示：感謝各界對於長榮航空的支持，未來仍會持續精進各項服務方式，並且不斷提升軟硬體設備，期許能帶給旅客最貼心、細微的服務，讓每趟飛行留下美好的回憶。

長榮航空對於飛安的堅持與服務品質的執著，深獲全球旅客的肯定，持續多年榮獲各類獎項評比的肯定，除了此次獲得APEX頒發的獎項外，今年也已連續四年榮獲SKYTRAX五星級航空公司的榮譽，並獲得TripAdvisor評選為「全球十大最佳航空公司-第三名」、「亞洲地區最佳航空公司」、「亞洲區最佳商務艙」、「亞洲區最佳豪華經濟艙」，以及連續多年獲得AirlineRatings.com評選為「全球20大最安全航空公司」。

長榮航空榮獲「2020 五星級全球航空公司(FIVE STAR GLOBAL A...
長榮航空榮獲「2020 五星級全球航空公司(FIVE STAR GLOBAL AIRLINE )」及奪得「乘客票選–2020東亞區整體服務最佳航空公司 (Passenger Choice Award - Best Overall In Eastern Asia 2020)」獎項。圖／長榮航空提供
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