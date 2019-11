長榮航空 獲APEX頒發五星級最高榮譽獎項

2019-11-14 17:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 /即時報導



航空乘客體驗協會(Airline Passenger Experience Association,APEX)與FTE(Future Travel Experience)本月12~13日在新加坡金沙國際會展中心舉行博覽會及頒獎典禮,長榮航空榮獲「2020 五星級全球航空公司(FIVE STAR GLOBAL AIRLINE )」及奪得「乘客票選–2020東亞區整體服務最佳航空公司 (Passenger Choice Award - Best Overall In Eastern Asia 2020)」獎項,其他入選的航空公司還包括新加坡航空、日本航空、全日空等國際知名航空公司。

APEX及FTE舉辦之博覽會為亞洲最大規模的航空盛會,免費開放一般大眾及商務人士入場,展覽內容含括亞太地區航空業界、服務商之最具創新性的解決方案平台,以及航空業界最新產品和概念,並提供航空公司和機場最佳服務、最符合經濟及營運效益之利器。

長榮航空表示:感謝各界對於長榮航空的支持,未來仍會持續精進各項服務方式,並且不斷提升軟硬體設備,期許能帶給旅客最貼心、細微的服務,讓每趟飛行留下美好的回憶。