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高鐵列車車殼外漆可國產化 效果比日本原廠讚又便宜

2019-11-14 17:04經濟日報 記者楊文琪／即時報導

台灣高鐵公司致力發展國產軌道零組件及物料開發與應用，兩年多來逐漸顯現成果，其中台灣高鐵列車的車殼塗漆，已可完全國產化，34組營運列車現已完成五組國產噴漆，預計明年9月全部完成，與日本原廠漆相比，既鮮豔、耐用，價格還足足省了一半。

台灣高鐵公司今（14）日邀請媒體到高雄燕巢總機廠，參訪其電力系統訓練和國產漆的開發成果，資深副總陳強表示，高鐵公司在江耀宗董事長上任後，為扶持國內軌道零組件生產廠商，提高本身的維修技術與能量，並降低零組件備料採購成本，與國內軌道業者和研究機構合作，全力開發國產軌道物料。

他說，目前有104廠商、三家研究機構與台灣高鐵公司合作，開發的零組件物料產品多達777項，高鐵公司設定2017到2022年，國產化零組件物料使用率要達30%，到今年9月已經達到26.3%。

陳強以國產漆為例，他指出，為維持高鐵列車外觀清潔，提供旅客優質乘車品質，全車隊約每四年進行一次人工噴塗。一組高鐵列車自進廠進行噴漆作業到出廠投入營運，平均需要投入30名人力，花費14個工作天，耗費約3,000個工時，耗用約1.1噸各色漆料。

他表示，高鐵公司要求廠商要能夠通過附著力、酸鹼、環境風化、鮮豔度和防火耐燃測試，要求係數是日本的1.5倍，且需經紫外線照射1,000小時，結果我四家國產業者都通過測試，而經過實際噴漆和完成後的檢測，發現比日本原廠的漆色澤更鮮豔、附著力也好，而且耐燃，後續將思考採用自動化的噴漆作業，讓噴漆作業時間也可以再省一半。

他強調，國產漆的使用效果良好，給台灣高鐵對於國產物料相當大的信心，他們將進一步盤點擴大本土物料使用的可能性，台灣高鐵希望扮演領頭羊的角色，來擴大我軌道零組件自製能力與技術，甚至可以進軍國際。

據指出，台灣高鐵公司一年零組件物料費用約15億元，在採用國產的物料後，一年約節省二至三億元，不但對高鐵營收有直接幫助，對我發展軌道零組件產業也是一大助力。

台灣高鐵公司致力發展國產軌道玲組件及物料開發與應用，兩年來逐漸顯現成果，台灣高鐵...
台灣高鐵公司致力發展國產軌道玲組件及物料開發與應用，兩年來逐漸顯現成果，台灣高鐵列車的車殼塗漆，已可完全國產化，不但效果好，費用還比日本原廠省一半。記者楊文琪／攝影
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