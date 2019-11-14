家樂福接手台糖量販店 首家西屯店15日開幕

2019-11-14 16:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ／台中即時報導



家樂福接手台糖五家量販店，首家西屯店將於15日開幕。台灣家樂福總經理王俊超說，該店特闢台糖專區，台糖商品價格會比以前「更有競爭力」，且與之前台糖店相比，業績可望有一至兩成的成長；今年12月底其他三家將全部開幕完畢，其中，雲林北港與台南新仁店將會進駐秀泰影城，更是北港首家影城。

家樂福西屯店營業面積近5,000坪，也是家樂福在台中市第十家量販型態分店，王俊超說，在台糖時期，西屯店就是業績第一名，整棟有餐廳、百貨和3C產品進駐，並服務東海、榮總、福科商圈附近居民，他很看好這家店未來的表現。

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他提到，台糖西屯店原始員工有20%留在家樂福西屯店，其餘80%員工則去其他家樂福門市，留任率很高。

台糖副總經理顧孝柔説，家樂福接手台糖五家店，都會推出台糖商品專櫃，包括安心豚和有機蔬菜等上百種商品，讓賣場的選擇性變多；王俊超說，年底前會陸續開出其他四家，包括屏東新屏店、雲林北港、高雄新楠、台南新仁店，之後也希望將台糖商品專櫃推廣到北部家樂福。

此外，雲林北港與台南新仁店將會進駐秀泰影城，都將在今年12月開幕，屆時家樂福將有三家影城量販店。