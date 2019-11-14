親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

12強／寧不要提前晉級！拒幫韓加油 日球迷：盼台灣打奧運

香港示威衝突急升溫 中共將面臨什麼風險？

元太電子紙 獲JR西日本採用

2019-11-14 14:42經濟日報 記者蔡銘仁／即時報導

元太（8069）今（14）日宣布，電子紙獲西日本旅客鐵道株式會社（JR West Railway Company）採用，做為車站資訊顯示的智慧電子紙看板。元太表示，此項營運測試已於日本大阪站展開，將試營運至2020年2月，在此期間，西日本旅客鐵道株式會社也將於期間收集旅客意見回饋，供未來營運參考。

元太業務中心執行副總經理甘豐源表示，元太很榮幸的以電子紙獲得西日本旅客鐵道株式會社採用做為旅客行車資訊顯示看板。電子紙可提供即時資訊，並可在緊急斷電情況發生時，為旅客傳達重要疏散訊息，提供旅客高度公共安全性的附加價值。

元太生態圈夥伴大日本印刷（DNP）與日本旅客鐵道株式會社共同合作，打造以電池驅動的智慧電子紙交通看板，因看板不受電源線的限制，可便利的在鐵路站系統內移動至所須擺放的位置，智慧電子紙看板每日更新最新行車資訊，提供旅客最即時的鐵路火車班次與到站等訊息，並以多國語言顯示資訊，讓國際旅客在行經鐵路站時，可以其母語取得最新鐵路訊息。

西日本旅客鐵道株式會社採用16座42吋電子紙看板，結合電子紙看板系統整合商與製造商CREA Co., Ltd.所設計的軟體與硬體，並由DNP協助建置。

元太指出，智慧電子紙看板使用電子紙做為顯示螢幕，藉由電子紙雙穩態特性，僅在顯示畫面更換時耗電，在畫面靜止時則不耗電，這可讓智慧電子紙看板具備更長的電池續航力，而此核心價值正是西日本旅客鐵道株式會社選擇使用電子紙作為顯示看板的主要考量。

元太進一步表示，在颱風與地震等災害造成停電時，傳統液晶顯示螢幕（LCD）會因無電源供應的狀況下，無法為旅客即時顯示疏散公告或是旅客資訊。智慧電子紙看板基於電子紙的雙穩態特性，即使在看板的電池電力耗盡的情況下，畫面仍可持續顯示疏散資訊直至回復供電。

在日本，大部分的緊急疏散指示是透過日文廣播發布，在停電或緊急聲明發布後，智慧電子紙看板可即時更新緊急通知，透過多國語言顯示的電子紙看板即成為國際旅客了解疏散計畫的至關重要的顯示方案。

有別於需要有電源線的顯示器，使用電池供電的系統，讓智慧電子紙看板具備更高的使用彈性，該解決方案可以容易的擺設在鐵路系統內的各個位置，降低在既有的鐵道車站內或是驗票閘口，布建新的電源供應需求，而這也是西日本旅客鐵道株式會社選擇電子紙的主要原因。

元太電子紙獲西日本旅客鐵道株式會社採用，打造智慧電子紙看板。圖／元太提供
元太電子紙獲西日本旅客鐵道株式會社採用，打造智慧電子紙看板。圖／元太提供
分享

電子紙元太JR

相關新聞

台灣製造、美國愛用？ 鴻海首次透露 面板可望打進美國軍用及航空市場

2019-11-14 11:24

蘋果傳推智能眼鏡 大立光、穩懋吃補

2019-11-14 14:54

電信三雄拚轉型 掀搶才大戰

2019-11-14 11:18

廣達泰國擴產 布局更靈活

2019-11-14 00:50

亞太百億元私募 鴻海包了

2019-11-14 00:43

亞太競標頻譜 銀彈已備妥

2019-11-14 00:42

亞太拓6G版圖 拚當領頭羊

2019-11-14 00:42

中華電明年大加薪 最高5%

2019-11-14 00:40

和碩賣立訊股 6億元入袋

2019-11-14 00:40

鴻海 Q3獲利 飆增八成

2019-11-14 00:14

劉揚偉時代 鴻海戰略更靈活

2019-11-14 00:14

贏戰5G 三星大秀研發成果

2019-11-14 00:11

NCC出手…陸手機審驗須切結 禁標「中國台灣」

2019-11-13 23:49

攻5G 鴻海百億參與亞太私募

2019-11-13 23:44

結盟生醫 電子業轉型關鍵

2019-11-13 23:33

優於預期 華碩Q3賺贏上半年

2019-11-13 23:33

林百里接掌生策會 呼聲高

2019-11-13 23:33

元晶團協簽訂 勞資糾紛暫落幕

2019-11-13 23:28

廣達淡出蘋果手表？林百里：勞力密集產品續做沒意義

2019-11-13 18:29

羨慕！中華電信將加薪 平均調幅3%、最高5%

2019-11-13 17:54

影／美中貿易戰 劉揚偉：需要心理學家

2019-11-13 17:33

科學園區前八月營收僅增0.3％ 產業消長互見

2019-11-13 14:14

元山匯損 上季EPS降至0.14元

2019-11-13 13:43

華為推新機 大立光進補

2019-11-13 13:43

工研院以全方位產業服務 助台北市打造新創圓夢沃土

2019-11-13 13:35

AI來襲 你的工作生命週期只剩5年 未來人才如何續命？

2019-11-13 12:39

宏達電攜手Binance 區塊鏈手機再下一城

2019-11-13 10:03

類比晶片需求強烈 8吋晶圓代工風雲再起

2019-11-13 09:56

中磊前3季EPS達2.78元 年增逾3成

2019-11-11 14:40

新世代用「認同」重塑「家鄉」定義 擁抱「跨代共創」新價值

2019-11-08 16:45
看更多

熱門文章

星展銀行年底前裁撤全台ATM 待金管會同意

2019-11-13 15:24

亞太百億元私募 鴻海包了

2019-11-14 00:43

廣達淡出蘋果手表？林百里：勞力密集產品續做沒意義

2019-11-13 18:29

羨慕！中華電信將加薪 平均調幅3%、最高5%

2019-11-13 17:54

投資論壇／布局ETF 打造退休好生活

2019-11-14 00:17

兆豐前董座蔡友才勝訴 金管會：等收到判決書再評估

2019-11-13 19:38

兆豐銀遭美裁罰案／解職蔡友才 金管會敗訴

2019-11-14 00:26

兆豐案最高行政法院判贏 蔡友才：相信司法、心無罣礙

2019-11-13 19:30

寶雅五金百貨 強碰特力屋

2019-11-14 00:11

中華電明年大加薪 最高5%

2019-11-14 00:40

大潭7號機延役到2022年 罕見環評半小時火速通過

2019-11-13 16:04

先買車還是先買房？ 網友一面倒：車子是負資產

2019-11-13 18:05

星展攻類純網銀 撤全台ATM

2019-11-14 00:04

傳與雅虎日本合併 LINE：尚未作出決議

2019-11-14 09:41

林百里接掌生策會 呼聲高

2019-11-13 23:33

大潭電廠機組展延 光速過關

2019-11-13 23:46

電子業搶生策會理事席次 預告千億資金加持生技業

2019-11-13 20:13

金管會解職蔡友才案 敗訴

2019-11-14 00:04

馬英九主張核廢再利用 經長：用完還是有廢料

2019-11-13 20:03

遠銀攻社群銀行 報佳音

2019-11-14 00:05

本土消金大行 擴增ATM

2019-11-14 00:04

一支牛角板一瓶乳霜打天下 洪若萍開創出美容集團

2019-11-13 22:02

和碩賣立訊股 6億元入袋

2019-11-14 00:40

董座挪用公款 虧損不能列報

2019-11-14 00:08

劉揚偉時代 鴻海戰略更靈活

2019-11-14 00:14

亞太拓6G版圖 拚當領頭羊

2019-11-14 00:42

電信三雄拚轉型 掀搶才大戰

2019-11-14 11:18

廣達第3季營益率及毛利率 攀上近11季與10季高點

2019-11-13 20:47

拓展彰化水五金商機 王惠美率團參加日本住宅建築展

2019-11-13 15:59

亞太競標頻譜 銀彈已備妥

2019-11-14 00:42

廣達泰國擴產 布局更靈活

2019-11-14 00:50

影／美中貿易戰 劉揚偉：需要心理學家

2019-11-13 17:33

車險「營業機車附加條款」 外送員接單送餐有保障

2019-11-13 17:27

12強贏韓國！中華電MOD收視再創高、愛爾達廣告熱銷

2019-11-13 19:00

風電商機大 吸引外銀

2019-11-14 00:04

廣達展開全球布局 不怕貿易戰攪局

2019-11-13 20:44

日經報導：日本Yahoo將與LINE合併 攻行動支付業務

2019-11-13 23:04

NCC出手…陸手機審驗須切結 禁標「中國台灣」

2019-11-13 23:49

打造亞太金融中心 專家獻策

2019-11-14 00:10

鴻海劉揚偉：第六代衛星通訊已布局 目標取得領先地位

2019-11-13 15:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top