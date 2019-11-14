元太電子紙 獲JR西日本採用

2019-11-14 14:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ／即時報導



元太（8069）今（14）日宣布，電子紙獲西日本旅客鐵道株式會社（JR West Railway Company）採用，做為車站資訊顯示的智慧電子紙看板。元太表示，此項營運測試已於日本大阪站展開，將試營運至2020年2月，在此期間，西日本旅客鐵道株式會社也將於期間收集旅客意見回饋，供未來營運參考。

元太業務中心執行副總經理甘豐源表示，元太很榮幸的以電子紙獲得西日本旅客鐵道株式會社採用做為旅客行車資訊顯示看板。電子紙可提供即時資訊，並可在緊急斷電情況發生時，為旅客傳達重要疏散訊息，提供旅客高度公共安全性的附加價值。

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元太生態圈夥伴大日本印刷（DNP）與日本旅客鐵道株式會社共同合作，打造以電池驅動的智慧電子紙交通看板，因看板不受電源線的限制，可便利的在鐵路站系統內移動至所須擺放的位置，智慧電子紙看板每日更新最新行車資訊，提供旅客最即時的鐵路火車班次與到站等訊息，並以多國語言顯示資訊，讓國際旅客在行經鐵路站時，可以其母語取得最新鐵路訊息。

西日本旅客鐵道株式會社採用16座42吋電子紙看板，結合電子紙看板系統整合商與製造商CREA Co., Ltd.所設計的軟體與硬體，並由DNP協助建置。

元太指出，智慧電子紙看板使用電子紙做為顯示螢幕，藉由電子紙雙穩態特性，僅在顯示畫面更換時耗電，在畫面靜止時則不耗電，這可讓智慧電子紙看板具備更長的電池續航力，而此核心價值正是西日本旅客鐵道株式會社選擇使用電子紙作為顯示看板的主要考量。

元太進一步表示，在颱風與地震等災害造成停電時，傳統液晶顯示螢幕（LCD）會因無電源供應的狀況下，無法為旅客即時顯示疏散公告或是旅客資訊。智慧電子紙看板基於電子紙的雙穩態特性，即使在看板的電池電力耗盡的情況下，畫面仍可持續顯示疏散資訊直至回復供電。

在日本，大部分的緊急疏散指示是透過日文廣播發布，在停電或緊急聲明發布後，智慧電子紙看板可即時更新緊急通知，透過多國語言顯示的電子紙看板即成為國際旅客了解疏散計畫的至關重要的顯示方案。