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格力空調經銷商年會 送229萬BMW獎勵銷售總冠軍

2019-11-14 13:24經濟日報 記者張義宮／即時報導

格力空調深耕台灣空調市場七年有成， 今年營收超過 35%以上的增長率，今（14）日舉辦的經銷商年會， 再加碼一部市價達 229 萬BMW頂級豪車， 作為獎勵銷售總冠軍，十分吸晴。

為什麼要送出一部市價達 229 萬的豪車來獎勵經銷商，台灣格力總經理吳興智表示，「利益分享」是台灣格力永續經營的信念，同時也希望藉由這樣獎勵方式，激更多的年輕人投入台灣空調行業，只要夠專業、夠努力，一樣可以出頭天、開豪車，可行出狀元。

台北市電器公會理事長廖全平指出，在少子化的台灣，如何吸引更多年輕人投入這個行業，為界注入新血，結合產官學培育更多的專才，是未來台灣空調業界發展相當重要的課題。

格力空調經銷商年會，加碼送出 229 萬 BMW 豪車獎勵銷售總冠軍，十分吸晴。...
格力空調經銷商年會，加碼送出 229 萬 BMW 豪車獎勵銷售總冠軍，十分吸晴。記者張義宮／攝影
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