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信義「嘉和.」盛大開工 開案兩月成績亮眼

2019-11-14 16:02文／ 李如慧

「嘉和.」盛大開工 信義企業集團為江子翠重劃區灌溉新養份。 圖／信義房屋 提供
「嘉和.」盛大開工 信義企業集團為江子翠重劃區灌溉新養份。 圖／信義房屋 提供
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信義企業集團旗下信義開發首次跨足新北市江子翠水岸，在板橋推出信義「嘉和.」，13日盛大開工，現場邀請已購客戶共襄盛舉，到場了解「嘉和.｣建築細節，即秉持信義一貫的高品質，計畫打造一座「以人為本、家為核心」的幸福家園。「嘉和.｣甫開案兩個多月已吸引超過五百多組客戶賞屋，銷售成績亮眼，信義企業集團從仲介服務業跨足建築產業，其選地哲學以及品牌優勢加上信義獨有的人文社造，是成功吸引消費者目光的三大原因。

信義開發匯集信義房屋三十多年對「家｣的敏銳觀察，並融入十幾年來「社區一家｣社造經驗的累積，看中435藝文特區人文及水岸的獨特腹地條件，重磅打造信義「嘉和.｣，並在此提出「人文寓所社造計畫｣，打造出屬於社區鄰里的「OUR-Space」社造體驗館，提供在地居民分享生活經驗，甚至將社造空間提供給政府單位或企業團體舉辦講座等人文活動。不只如此，「嘉和.｣客戶在購屋後，信義開發就會為客戶全面啟動社造旅程，交屋前就可親自參與社區各項活動，建構社區鄰友聯繫網絡，共同品味在地美好生活，資源共享，到入住時鄰居可能就已是多年的球友、茶友甚至旅行的好夥伴，讓陌生人變熟人，讓熟人變好友人，這就是信義開發「OUR-Space」概念。

為了給客戶最安全的居住品質，信義企業集團於1989年領先業界推出「不動產說明書」，使買賣交易流程及內容透明化，同樣在建築興建上，信義開發也堅持提供完整「建物生產履歷｣，從原料溯源到施工過程皆嚴格把關，要讓住戶「買得安心，住得放心」。除了建築品質以外，周邊環境也是消費者購屋重點因素之一，以地理環境來看，要坐擁河岸第一排不難，但要坐擁水岸旁的藝文特區第一排則屬不易，「嘉和.｣位於藝文特區第一排極珍稀的基地，開窗即可看到板橋435藝文特區，附近更有六座社區公園以及板橋國中校園為鄰，期盼文化藝術走進住戶生活。

此外，「嘉和.｣鄰近板橋雙黃金商圈，生活機能相當完整，中正商圈散步轉個彎就到，新板特區更匯集大型商場、影城百貨，食衣住行育樂一應俱全，板橋江翠重劃區早已是未來新北指標住宅區，潛在自住需求穩定，預料第四季傳統購屋旺季，將帶動需求升溫，加上看準中美貿易戰趨緩、台商陸續回流及房貸利率持續低檔的情形下，有利民眾進場購屋。

信義企業集團在大陸成立信義置業以及台灣信義開發，並先後推出上海「信義嘉庭」、無錫「山水嘉庭」、天母「信義謙石」，口碑好，銷售佳，今年在板橋推出萬坪藝文特區首排「嘉和.」，將完整實現信義品牌對家的理想藍圖，許所有客戶一個幸福的家，幸福的社區。

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