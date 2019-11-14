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大溪地航空2020復活節島包機開賣 飛時縮短票價優惠

2019-11-14 12:01經濟日報 記者楊文琪／台北即時報導

海島旅遊頂級路線新選擇 - 大溪地航空 Air Tahiti Nui 推出特別包機飛往復活節島 Easter Island 智利！原從台灣出發需飛行將近35小時的航班，現在縮短至只要19小時。這班包機使用大溪地航空全新波音787執機，全球開賣後商務艙、豪華經濟艙熱烈搶購，目前只剩下商務艙7（原30）、豪經艙16（原32） 個座位，經濟艙持續熱賣中。

單買復活節島機票，北、高出發，飛往東京與大溪地轉機，經濟艙來回含稅約 8萬8,500元（原價約11萬）、豪經艙 12萬4,000元、商務艙約 22萬2,000元。現在你可以選擇搭配大溪地＋復活節島渡假旅遊，一次體驗世界最浪漫與神秘的海島旅行。機票不開放網路販售，購買行程請洽大溪地航空台灣總代理飛達旅運電話諮詢 02 8161 3406。

或參考大溪地航空假期復活節島十天行程 http://www.airtahitinui.com.tw/tahitieaster10d7n，世界頂級的限量渡假路線：大溪地島＋波拉波拉島 Bora Bora＋茉莉亞島 Moorea ＋復活節島 Easter Island 。

大溪地航空提醒旅客要儘早預訂，2020 沒搶到，明年不一定會有。2020/3/14 白色情人節出發，含三座島嶼的一日遊（四輪傳動野外探險、環島、觀鯊、戲魟、浮潛）、頂級飯店（含水上屋）、機票、全程接駁、餐食、保險、網卡。兩人同行每人 26萬6,900 起，行程皆可客製化調整。

有人說，如果這世界上有人間仙境，那必定是大溪地，五大群島猶如散落南太平洋上的珍貴珍珠，相當受各國旅客喜愛的渡假與蜜月勝地。而另一座位於南太平洋的復活節島，島上摩艾石像使這座島嶼更添加神祕色彩。過去鮮少會將大溪地及復活節島聯想在一起，現在可以一次網羅玩個過癮，深度體驗島嶼魅力。

復活節島以佈滿巨大的史前石像 Moai 而聞名於世，全島已知有超過600尊摩艾石像，還有神話般的鳥人祭，深深吸引各地著名的探險家前來一探究竟。島上提供各式導覽行程（大溪地航空假期已包含），深入介紹當地文化、歷史及自然環境，讓您在復活節島上不只是渡假，更對島上的人事物有深層的認識，結合人文與自然的知性之旅。

有人說，如果這世界上有人間仙境，那必定是大溪地，五大群島猶如散落南太平洋上的珍貴...
有人說，如果這世界上有人間仙境，那必定是大溪地，五大群島猶如散落南太平洋上的珍貴珍珠，相當受各國旅客喜愛的渡假與蜜月勝地。　圖／大溪地航空提供
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海島旅遊頂級路線新選擇 - 大溪地航空 Air Tahiti Nui 推出特別包...
海島旅遊頂級路線新選擇 - 大溪地航空 Air Tahiti Nui 推出特別包機飛往復活節島 Easter Island 智利！原從台灣出發需飛行將近35小時的航班，現在縮短至只要19小時。　圖／大溪地航空提供
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