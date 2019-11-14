全球僅21家上榜 華航連三年獲《APEX》最高榮譽獎 2019-11-14 11:53
聯合報 記者
曹悅華
／台北即時報導
中
空今年再度獲頒航空乘客體驗協會 （APEX， Airline Passenger Experience Association）與知名旅遊網《TripIt》聯合票選「國際航空公司評鑑」五星級最高榮譽獎 （2020 APEX Five Star Global Airline），這已經是華航連續三年獲此殊榮。 華航
華航說，航空乘客體驗協會「國際航空公司評鑑」為旅客於《TripIt》平台進行票選，按照五星標準分五個子項評比，包括座椅舒適度、客艙服務、餐飲、娛樂和Wi-Fi等項目。今年度評選共收集近600家航空公司、140萬筆經過驗證的訂位航班，全球僅21家上榜五星級航空公司，華航為其中一員。華航深獲國際旅客肯定，再次將台灣品牌打響國際名聲。
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華航說，在2019年屢獲國內外重要獎項，包括第129屆美國玫瑰花車國際花車首獎與Tripadvisor旅客票選亞洲最佳大型航空公司 （ Travellers Choice Major Airline Asia），華航年度形象
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