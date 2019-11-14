中油首次自產自提天然氣 普陸案提高自有油氣占比1%

2019-11-14 11:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ／即時報導



中油今（14）日舉辦「普陸案首船液化天然氣抵台」 記者會，慶祝中油首次達成參與礦區開發自產自提液化天然氣成果。

中油董事長歐嘉瑞指出，首船液化天然氣（LNG）已於日前運抵高雄永安港，這也是中油首次達成參與礦區開發自產自提液化天然氣，除了落實分散氣源的策略，未來中油也將持續進行有關油氣的探採和工作權利的掌握，達成50%天然氣供應的政策任務。

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中油指出，依參加比例（5%）， 「普陸案」110年進入生產高峰期預估每年約可分得液化天然氣、液化石油氣及凝結油合計約280萬桶油當量，若以中油每年油氣供應量約2.8億桶油當量估算，普陸案將能有效提高自有油氣占比約1%，並可自107年的2.17%逐年提高至110年的3.43%。

中油指出，澳大利亞於108年名列台灣第2大液化天然氣進口國，也是中油油氣探採目標國家之ㄧ，普陸液化天然氣開發案位於西澳布魯姆（Broome）東北方475公里處，其浮式液化天然氣船結合天然氣接收、處理、分離、液化、儲存及輸出等作業於一船，是世界最大的浮式液化天然氣（FLNG）計畫。

普陸液化天然氣開發案經營人為荷蘭殼牌（SHELL）公司，中油是於102年參與，其他合作公司還包括日本INPEX公司及韓國KOGAS公司。

中油表示，普陸氣田自107年12月開井生產後，第一船凝結油、液化天然氣及液化石油氣分別於108年3月、6月及7月啟運。中油分得第一船液化天然氣於11月5日由浮式液化天然氣船完成裝船啟運，11月12日運抵高雄永安港。