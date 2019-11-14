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經濟日報領軍 香港秋燈展 點亮台廠商機

2019-11-14 11:26經濟日報 香港訊

香港貿易發展局主辦第21屆香港國際秋季燈飾展、第四屆香港國際戶外及科技照明展已於日前圓滿結束，兩展由經濟日報獨家代理組織台灣照明廠商展團達120餘家，同場與來自全球超過3,100家展商競技，分別吸引約37,700及11,000名買家參觀採購。

香港貿發局副總裁周啟良表示，雖然近期持續有社會事件發生，加上全球經濟環境不明，但貿發局傾力提供資源加強商貿配對服務，組織各國買家團，確保成熟及新興市場的買家來港採購，以及提供更多優惠以減低買家的差旅成本，參觀買家包括來自印度、越南、土耳其、比利時、巴西、印尼、沙烏地阿拉伯、波蘭等全球知名品牌、零售商、批發商及政府部門等。

大會委託獨立調查機構針對秋燈及戶外兩展約670家展商及買家在展期間進行訪問，業者普遍對前景持審慎態度，當中超過一半（53%）受訪者認為2020年行業產品的整體銷售額維持平穩不變，23%預期增長，24%預期下滑，傳統市場看好南韓（64%）及日本（58%）;新興市場則看好東盟國家（62%）及中東（61%）。

產品趨勢方面，超過三分之一（35%）認為LED及環保照明產品最具發展潛力，其次為家用照明（19%）、商業照明（13%）、智能燈飾及照明方案（13%）。此外，物聯網（IoT）應用日漸普及，在家用智能照明控制系統（32%）、戶外智能保全照明系統（19%）及節能照明控制方案產品（14%）看好有機會持續帶動行業增長

展期間新任台灣區照明公會馮松陽理事長率該會事務人員，與本報共同籌設服務專區親臨現場服務會員展商，更分別邀請遠東貿易服務中心駐香港辦事處倪伯嘉主任、台北貿易中心巫英臣主任及凌文華資深經理前往展場與台灣展商致意，展前因香港社會事件導致部分展商擔憂展期間安全問題，在駐港辦事處協調貿發局後，迅速提供接駁車、進出場延時及各項即時資訊，讓展商頓時安心前往參展更順利完成展出。

經濟日報+CENS.com在今年的香港國際秋燈展上，服務超過兩百位買主，經分析本展買主輪廓、採購需求分析如下：

此次展覽買主多來自於中國、歐洲、北美地區約占60%， 中東以及東歐的買主數量漸增約占20%， 非洲以及中南美洲占15%為待開發的潛力市場，詢盤買主多為經銷商及進口商占62% ，採購代理及零售商占27%，買主需求產品則以商業用途燈具最為踴躍占32.4%，居家用途燈具次居第二為25%，LED發光及二極體產品居於第三為20%

若想進一步瞭解相關資訊，歡迎聯絡經濟日報（中經社）專業行銷團隊

台灣照明公會馮松陽理事長（前排右四），帶領台灣照明產業上下游廠商參與2019香港...
台灣照明公會馮松陽理事長（前排右四），帶領台灣照明產業上下游廠商參與2019香港國際秋季燈飾展。（香港貿發局提供）
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物聯網（IoT）應用日新月異，持續帶動戶外燈具以及智能燈具產業發展。（經濟日報黃...
物聯網（IoT）應用日新月異，持續帶動戶外燈具以及智能燈具產業發展。（經濟日報黃偉修攝影）
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買主來源數量統計-區域分析：
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第21屆香港國際秋季燈飾展圓滿落幕。
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依產業別分析買主主要需求：
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買主身份屬性分析：
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台北貿易中心香港辦公室巫英臣主任(左一)在展場與台灣展商致意。（經濟日報游志龍攝...
台北貿易中心香港辦公室巫英臣主任(左一)在展場與台灣展商致意。（經濟日報游志龍攝影）
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香港新興市場

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