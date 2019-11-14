城鄉兼顧 台企銀內湖成立北部首家銀髮樂齡學堂
2019-11-14 09:06
經濟日報 記者仝澤蓉
／即時報導
台灣企銀響應政府「長青長、長照短」理念，希望老人生活更健康，持續關懷及照顧銀髮族並贊助內湖區湖濱社區發展協會成立北部首家「銀髮樂齡學堂」。
台灣企銀表示，扶持中小企業成長及落實扶助銀髮族照顧關懷活動，為長期發展願景，藉由中小企業主認同，台灣企銀發行的「銀色之愛信用卡」，提撥交易金額0.3％為公益基金，專款專用作為各社區「銀髮樂齡學堂」相關贊助經費，持續推動銀髮照護，善盡企業社會責任，與社區共同設立「銀髮樂齡學堂」，充分發揮公益互助精神。
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迄今台企銀已陸續贊助高雄市旗山區糖廠社區、花蓮市民生社區、苗栗縣三義鄉雙潭社區、嘉義縣布袋鎮東港社區、金門縣烈嶼鄉青岐社區、南投縣中寮鄉龍眼林福利協會、雲林縣水林鄉瓊埔社區發展協會、屏東縣長治鄉德協社區發展協會及嘉義縣中埔鄉深坑社區發展協會等九個社區組織成立「銀髮樂齡學堂」。
近期特別於台北市內湖區成立第10家「銀髮樂齡學堂」，協助長者增進自我照顧能力等服務，為當地長者建造健康快樂在地安老的社區生活。
台北市內湖區湖濱社區發展協會成立於1994年，位於台北市內湖區，以湖濱里行政區為服務範圍，社區人數約8,721人，65歲長者人數約1,331人 ，占人口比例15.26%，為高齡社區，協會期望能提升長輩至社區據點參與健康促進及共食意願，並計畫定期或不定期提供送餐服務。
鑑於台企銀目前尚未於北部地區贊助設置銀髮樂齡學堂據點，為普及都會區長者之關懷與照顧，並擴大推廣銀色之愛信用卡回饋公益形象，台灣企銀這一站來到北部地區落實社區照顧的理念，使長者能在己身所處的社區獲得關懷與照顧，希望持續透過「銀髮樂齡學堂」的成立，激起社會共鳴。
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