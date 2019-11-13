日經報導：日本Yahoo將與LINE合併 攻行動支付業務
2019-11-13 23:04
經濟日報 記者彭慧明
／台北即時報導
根據日經新聞報導，日本雅虎（Yahoo）搜索引擎和日本的即時通訊平台LINE將合併，打造一個涵蓋金融，零售和其他互聯網服務的電子商務巨頭，雙方預定11月底前達成合併協議。
目前雅虎日本搜索和新聞網站由Z Holdings運營，主要大股東日本電信運營商軟銀持有Z控股40％以上的股權，LINE大股東則由韓國Naver集團擁有70％以上的股份。軟銀和Navar 將成立一家合資公司，Z Holdings未來營運Yahoo和Line，隸屬這家合資公司、作為全資子公司。
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LINE是日本最大通訊平台，已經擁有8000萬用戶和多項線下服務，包括支付、新聞、通訊、電商等，Yahoo的電子商務和其他互聯網服務在日本擁有5000萬用戶。未來新公司的用戶總數將達到1億，成為日本主要的行動支付服務提供商，與中國的支付寶，新加坡的Grab和印度尼西亞的Gojek等亞洲大型的平台營運業者競爭。
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