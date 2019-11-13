台中建經協會大師講座 談城市的幸福在藝術中

2019-11-13 20:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ／即時報導



銘傳大學建築系副教授褚瑞基今(13)日在台中市建築經營協會大師講座中表示，「城市的幸福在藝術中」，藝術的體驗應該不是私有的，不是鎖在私人收藏名冊中的號碼；他認為，最幸福的藝術感受，是一種由許多人感同身受的集體經驗。

「生活需要藝術來滋潤！」褚瑞基說，一片無垠的大海、昂然的高山、壯闊的雲海日出，承載著許多人曾經有過的幸福記憶；而城市中或是生活的這塊土地上，到處充滿這樣的機會。

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包括在城市中的歷史街區、公園水景，或是某棟大樓觀景台上對這城市的暸望，也是帶著某種驚艷的幸福。

台中經築經營協會今天舉行大師講座，邀請褚瑞基以「城市的幸福在藝術中」為題，暢談包括個人及大家共有的幸福，也期待透過大師講座的分享，給建築設計相關人員觀察領悟幸福在藝術中的真諦。

在建築系任教、曾任台灣建築TA雜誌總編輯的褚瑞基，協助過許多政府或私法人進行都市設計、規劃、社區營造、建築設計、藝術執行審查；也是許多公共藝術教育、創作的設計者，出版過七本有關建築史及相關論述的作家。

台中建築經營協會理事長梁信雄表示，世界快速轉動，幸福就在當下，褚瑞基在教育的職志上，期待引導協助過的人地事物，能有一個幸福的圓滿成果。

褚瑞基表示，每一個時代，大家都有一種共有的幸福；在一棵大樹下的夏天納涼、爸媽牽著小孩的手逛市集、和朋友星空下大口灌下數灌啤酒、看著孩子跨出第一步等。

「藝術在我周遭」是這一個時代中最獨特的幸福。褚瑞基說，過去在生活困頓或是初嚐豐衣足食時，人們對於幸福的追求，常只是滿足生理慾望，但到了生理被滿足了，人們的幸福也就昇華到另一個層次。

此時，藝術成了人們尋求幸褔及共感記憶下的亮點；對於總是很能體察人們生活需要的政府機構，或是積極的私人單位，無不透過各種藝術活動、場次、改造，來提供生活的幸福窗口。