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行政院核定桃捷三鶯線延伸八德段 鄭文燦：七年完工

2019-11-13 18:48經濟日報 記者鄭鴻達/台北即時報導

行政院今（13）日核定桃園捷運三鶯線延伸八德的可行性研究報告。桃園市長鄭文燦表示，桃市府將接續進行後續工作，目標為兩年核定綜合規劃、並預計在核定後七年完工。

「台北都會區大眾捷運系統三鶯線延伸桃園八德段暨周邊土地開發可行性研究報告書」再經歷交通部於5月審查通過、國發會於8月審查修正後，行政院長蘇貞昌今日正式核定該可行性研究。

鄭文燦表示，市府將針對後續進行綜合規劃、環境影響評估及都市計畫變更等工作，目標是兩年核定綜合規劃、核定後七年完工，要讓八德成為連結雙北的重要交通節點。

鄭文燦指出，三鶯線延伸八德計畫全長約3.9公里、設置兩站，起於台北捷運三鶯線LB12站，由高架轉為地下，銜接桃園捷運綠線G04站，可共構轉乘；新北市捷運三鶯主線預計在2023年底通車，延伸八德段可望在2021年核定綜合規劃，可銜接捷運三鶯線主線的機電系統施工，讓全線機電系統一致。

鄭文燦表示，三鶯線延伸八德段是桃園捷運路網重要願景，通車後，乘客可由八德大湳轉乘往返新北及台北，經鶯歌、三峽到土城，只需30分鐘，實現北北桃共同生活圈，讓市民享受便捷的交通。

捷運三鶯線鄭文燦

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