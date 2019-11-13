智慧城鄉溝通平台會議 聚焦消防救災等創新應用
2019-11-13 18:47
經濟日報 記者鄭鴻達
／即時報導
行政院科技會報辦公室今（13）日召開「智慧城鄉溝通平台第九次會議」，邀集各地方縣市政府、中央部會代表及參與經濟部工業局普及智慧城鄉生活應用計畫業者，交流近兩年我國智慧城鄉發展成果，會議更聚焦智慧交通、消防救災、健康照護等與民生切身相關的創新應用。
科技辦指出，在交通議題方面，交通部民航局分享「遙控無人機地方管理機制」，自明年3月31日即將實施《民用航空法》遙控無人機專章，預計未來空中3D立體的活動應用、商業服務、甚至結合地方觀光；屏東縣政府則分享推動智慧停車及交通運輸整體服務的經驗，不僅有效提高停車位的周轉率，更結合屏東在地商圈，帶動消費與觀光。
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科技辦表示，在防救災議題方面，兩家業者分別分享宜蘭縣、新竹市運用三維實境、虛擬實境等智慧科技，協助相關演練，保護人民生命財產，同時也照顧消防救災人員於災害現場安全，避免涉險與傷亡。
科技辦指出，在健康照護議題方面，有一新創團隊分享在高屏澎等三地，打造公共健康基礎建設，串聯200個醫療診間資訊與服務，推動120個社區健康服務據點，目前已有12萬註冊會員，以智慧醫療、社區照護，實現高齡化社會下的安老終老服務，更將服務模式逐步拓展到泰國、馬來西亞等國際市場。
蔡志宏指出，近兩年政府運用「前瞻基礎建設-數位建設」加速推動智慧城鄉應用，以地方需求出發，結合產業能量打造各種創新服務，解決與民眾生活直接相關的交通、防救災、共照長照等議題，這些推行成果已具有服務實證與商業化的營運實力，將促成新的智慧生活經濟模式，擴大服務更多民眾，並可將解決方案輸出國際。
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